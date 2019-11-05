"Челси" – "Аякс": онлайн центрального матча вторника в Лиге чемпионов

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Сегодня в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" пройдет матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов: английский "Челси" примет голландский "Аякс". Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы проведем текстовую онлайн трансляцию матча с видео голов и описанием всех опасных моментов.

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ОНЛАЙН МАТЧА "ЧЕЛСИ" – "АЯКС" – 0:0

Слова тренеров перед матчем:

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард: "Мы должны понимать качество игры и опасность "Аякса". Это очень техничная команда. Мы показали отличную реакцию на поражение в первом туре и рассчитываем выйти в плей-офф. Но для этого нужно так же подготовиться и настроиться, как и в двух предыдущих матчах".

Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг: "Челси" – очень хорошая команда, сейчас она на ходу, а с возвращением Канте может стать еще сильнее. Конечно, в составе "Челси" много прекрасных игроков. Мы должны играть друг за друга, чтобы достойно противостоять соперникам и победить их".

В предыдущем матче в Амстердаме лондонцы одержали минимальную победу со счетом 1:0, при этом хозяева поля первыми отличились в матче, но арбитр встречи отменил взятие ворот после использования системы VAR. Кстати, это была единственная встреча команд в истории на текущий момент, несмотря на богатую еврокубковую историю обеих коллективов.

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После трех туров "Челси" и "Аякс" делят между собой первое место в группе, имея в активе по шесть баллов. Скорее всего, они и станут обладателями путевок в плей-офф, а судьба первого места может быть разыграна как раз в очном поединке в Лондоне.

В сегодняшнем матче у "Челси" не сыграют травмированные Лофтус-Чик и Рюдигер, участие Баркли, Кристенсен и Канте под вопросом. У "Аякса" матч, скорее всего, пропустит получивший сотрясение мозга Альварес, а Мартинесу, Онане нужно играть аккуратно, ведь они находятся под угрозой дисквалификации.

Официальный сайт УЕФА спрогнозировал такие составы:

"Челси": Кепа; Аспиликуэта, Алонсо, Томори, Зума; Ковачич, Жоржиньо, Маунт; Виллиан, Абрахам, Пулишич

Кепа; Аспиликуэта, Алонсо, Томори, Зума; Ковачич, Жоржиньо, Маунт; Виллиан, Абрахам, Пулишич "Аякс": Онана; Дест, Велтман, Блинд, Тальяфико; Марин, ван де Беек, Мартинес; Зиеш, Тадич, Промес

Накануне матча Лиги чемпионов обе команды отпраздновали победы во внутренних чемпионатах. "Челси" на выезде одолел "Уотфорд" (2:1), что позволило команде Фрэнка Лэмпарда подняться на четвертое место в Премьер-лиге, а "Аякс" в гостях оказался сильнее "Зволле" (4:2). Амстердамцы единолично возглавляют турнирную таблицу Эредивизи.

Букмекеры считают "Челси" фаворитом матча: коэффициент на победу команду Фрэнка Лэмпарда – 1.83, на ничью – 3.90, на победу "Аякса" – 4.10.

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