"Аякс" – "Челси" онлайн: противостояние лучшей обороны и самоуверенных англичан

В двух предыдущих матчах голландцы наколотили шесть мячей, сохранив свои ворота на замке

Аякс Амстердам / Фото: Reuters

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Сегодня, 23 октября, главное открытие прошлого розыгрыша Лиги чемпионов "Аякс" на домашней "Арене Йохана Кройффа" примет действующего победителя Лиги Европы лондонский "Челси". Мы уже писали, где смотреть матч "Аякса" с четвертой командой АПЛ.

К третьему туру группового раунда Лиги чемпионов голландцы с победами над "Валенсией" и "Лиллем" подходят в ранге непобедимого лидера группы H. При этом в обоих поединках амстердамцы забили по три мяча, оставив свои ворота "сухими", что безусловно должно насторожить "Челси", которое в этом сезоне не настолько безгрешно. На старте группового этапа англичане уступили "Валенсии" 0:1, а потом усилиями экс-игрока "Шахтера" Виллиана вырвали победу в Лилле 2:1. Успех в этом поединке сделает "Аякс", если не без пяти минут победителем группы, то здорово приблизит его к этому статусу. Но еще больше в трех очках нуждается "Челси", если хочет таки выбраться в евровесну.

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Интересно, что между собой эти команды еще не встречались. Так что все в этой дуэли с чистого листа...

АЯКС – ЧЕЛСИ 0:0

Такими были последние результаты команд

"Мы выиграл пять последних матчей, но не думаю, что это значит что-то еще, кроме того, что мы полны уверенности в себе. Но вперед нас ждет совсем другая игра, и мы должны быть к ней готовы. Матч точно будет сложным", – подчеркнул перед поединком тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард.

Смотрите, как во втором туре Лиги чемпионов "Челси" вырывало победу у "Лилля" – 2:1

Видео, как "Аякс" во втором туре Лиги чемпионов громил на выезде "Валенсию" – 3:0

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