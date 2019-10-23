"Аякс" – "Челси" онлайн: противостояние лучшей обороны и самоуверенных англичан

Сегодня, 23 октября, главное открытие прошлого розыгрыша Лиги чемпионов "Аякс" на домашней "Арене Йохана Кройффа" примет действующего победителя Лиги Европы лондонский "Челси". Мы уже писали, где смотреть матч "Аякса" с четвертой командой АПЛ.
К третьему туру группового раунда Лиги чемпионов голландцы с победами над "Валенсией" и "Лиллем" подходят в ранге непобедимого лидера группы H. При этом в обоих поединках амстердамцы забили по три мяча, оставив свои ворота "сухими", что безусловно должно насторожить "Челси", которое в этом сезоне не настолько безгрешно. На старте группового этапа англичане уступили "Валенсии" 0:1, а потом усилиями экс-игрока "Шахтера" Виллиана вырвали победу в Лилле 2:1. Успех в этом поединке сделает "Аякс", если не без пяти минут победителем группы, то здорово приблизит его к этому статусу. Но еще больше в трех очках нуждается "Челси", если хочет таки выбраться в евровесну.
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Интересно, что между собой эти команды еще не встречались. Так что все в этой дуэли с чистого листа...
АЯКС – ЧЕЛСИ 0:0
Такими были последние результаты команд
"Мы выиграл пять последних матчей, но не думаю, что это значит что-то еще, кроме того, что мы полны уверенности в себе. Но вперед нас ждет совсем другая игра, и мы должны быть к ней готовы. Матч точно будет сложным", – подчеркнул перед поединком тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард.
Смотрите, как во втором туре Лиги чемпионов "Челси" вырывало победу у "Лилля" – 2:1
Видео, как "Аякс" во втором туре Лиги чемпионов громил на выезде "Валенсию" – 3:0
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