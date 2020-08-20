Из-за заражения в команде чемпион Словакии не может играть в Лиге чемпионов основой

Теперь на Фарерские острова нужно везти резервный состав

УЕФА запретил словацкому "Словану" выпустить основной состав в матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с фарерским "Клаксвиком" из-за позитивного теста на коронавирус в команде. И теперь словакам придется использовать в поединке резервный состав – сообщает Sport Aktuality. Тем временем "Бавария" переиграла "Лион" и вышла в финал Лиги чемпионов.

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Перед вылетом на Фарерские острова заражение коронавирусом было диагностировано у полузащитника Владимира Вайса-младшего, и он остался в Словакии. По прибытии на Фарерские острова игроки и персонал "Слована" еще раз сдали тесты на коронавирус. И положительный результат оказался у физиотерапевта команды. По правилам местных органов здравоохранения, все находившиеся в самолете должны сесть на 14-дневный карантин либо немедленно вернуться обратно.

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Команды обратились в УЕФА, и организация приняла решение, что "Слован" может выставить только резервный состав, а также доказать, что новые игроки не контактировали с зараженными членами команды. Сам матч перенесен с 19-го на 21 августа. В случае отказа словацкому клубу засчитают техническое поражение.

Отметим, что дубль "Слована" выступает во втором по силе словацком дивизионе. После трех туров клуб занимает последнее, 15 место, проиграв все три матча с разницей мячей 1:7.

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