Левандовски в погоне за рекордом Роналду и другие интриги финала Лиги чемпионов

Мюнхенская "Бавария" крупно переиграла "Лион" в полуфинале Лиги чемпионов (3:0) и в 11 раз в своей истории сразится за трофей. Пять раз немцы уже становились победителями турнира – в 1974, 1975, 1976, 2001 и 2013 годах. Тогда как для второго финалиста – "Пари Сен-Жермен" – это первая подобная битва. Интересно, что обе команды 23 августа в Лиссабоне могут оформить "требл", так как выиграли и чемпионат и Кубок страны.

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Последний раз "Бавария" делала "требл" в 2013 году, когда после "золота" Бундеслиги и победы в Кубке Германии, еще и переиграла "Боруссию" Дортмунд в финале Лиги чемпионов. А вот у "ПСЖ" до этого года не было подобного опыта. Кстати, в воскресенье состоится только второй финал ЛЧ между представителями Франции и Германии, и тот единственный раз трофей забрали немцы – "Бавария" переиграла "Сент-Этьен" – 1:0.

Роберт Левандовски / Фото: Reuters

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Нападающий немецкого клуба Роберт Левандовски в полуфинале с "Лионом" забил свой 15-й гол в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Польский форвард стал лишь третьим футболистом в истории турнира, кому удалось отличиться в девяти матчах подряд. Руд ван Нистелрой забивал в 9 поединках кряду, португалец Криштиану Роналду — в 11 встречах. Роналду принадлежит и рекорд по числу голов за один сезон – 17, но у Левандовски еще есть финал.

В этом сезоне команда Флика забила ошеломляющие 42 гола. Только "Барселоне" в сезоне-1999/2000 удалось наколотить больше в одной кампании Лиги чемпионов. Но удержится ли 23 августа этот рекорд?..

Ханси Флик c командой / Фото: Reuters

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Отметим, что в воскресенье тренеру "Баварии" Хансу-Дитеру Флику будет противостоять его соотечественник, наставник "ПСЖ" Томас Тухель. Таким образом, во второй раз в истории Лиги чемпионов в финале встретятся два немецких специалиста. В сезоне-2012/2013 это были Юпп Хайнкес во главе мюнхенцев и Юрген Клопп у руля "Боруссии".

Смотрите, как "Бавария" переиграла в полуфинале "Лион"

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