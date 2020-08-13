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Чудо за три минуты и трагедия "Аталанты": как "ПСЖ" в невероятной концовке вышел в полуфинал Лиги чемпионов

13 августа, 00:28

Елена Павлова Елена Павлова

Видео голов и полный обзор фантастического матча в Лиссабоне

Просто невероятной получилась развязка в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов между итальянской "Аталантой" и французским "ПСЖ". Команда из Бергамо считалась аутсайдером этой пары, но вела в счете до 90-й минуты. А затем настоящее чудо за три минуты сотворили звезды парижского клуба. 2:1 – и команда Томаса Тухеля идет дальше, а сказка "Аталанты" закончилась в Лиссабоне.

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Украинец Руслан Малиновский, который был лучшим игроком бергамцев после карантина, начал поединок на "Да Луж" в запасе. Команды обменялись опасными моментами на 3-й минуте. А счет в матче на 27-й открыл Пашалич после быстрой атаки итальянцев. Сапата вступил в борьбу за мяч, который отлетел к Пашаличу, и тот великолепным ударом из пределов штрафной поразил дальнюю девятку.

Команда Джан Пьеро Гасперини дисциплинировано отбивалась от нападок Неймара и компании на протяжении 89 минут встречи, но в конце концов замены "ПСЖ" принесли свои плоды. Выход Мбаппе стал важным усилением атаки парижан. И на 90-й минуте они таки добились своего. После заброса в штрафную Неймар хладнокровно принял мяч на бедро и прострелил во вратарскую, где Маркиньос вколотил снаряд в сетку!

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И тут же на волне успеха "ПСЖ" организовал еще один гол. Неймар отдал зрячий пас на Мбаппе, Килиан прострелил в штрафную на Шупо-Мотинга, который и подписал приговор "Аталанте" – 2:1.

Итальянцы были разбиты, но все-таки пошли на последний штурм. И они могли перевести игру в дополнительное время, если бы Муриэль, который убежал практически один на один с вратарем, лучше обработал мяч. Но счет остался 2:1. Так что парижская команда, которая сегодня празднует 50-летие клуба, сделала фантастический подарок своим болельщикам. А ее соперник по полуфиналу определится 13 августа в матче "Лейпциг" – "Атлетико".

Смотрите полный обзор матча "Аталанта" – "ПСЖ"

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Лига чемпионов видео голов ПСЖ Неймар четвертьфинал Аталанта Килиан Мбаппе
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