"Аталанта" – "ПСЖ": онлайн матча 1/4 Лиги чемпионов

В среду, 12 августа, на стадионе "Эштадиу да Луж" в португальском Лиссабоне проходит первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов. Итальянская "Аталанта" с украинцем Русланом Малиновским играет против французского "ПСЖ" с великим и могущественным Неймаром. Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн этого противостояния с видео и фото самых значимых моментов.

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ОНЛАЙН "АТАЛАНТА" – "ПСЖ"

Путь "Аталанты" и "ПСЖ" к четвертьфиналу

В первом же туре Лиги чемпионов "Аталанта" была разгромлена 0:4 в Загребе, затем дома уступила донецкому "Шахтеру" 1:2 и не одержала ни одной победы к середине группового этапа, зато потом бергамцы кардинально преобразились, и все пошло у них как по маслу. О силе итальянского клуба свидетельствует разгром "Валенсии" в 1/8 финала с общим счетом 8:4.

В свою очередь, "Пари Сен-Жермен" прошел групповую стадию ЛЧ без поражений, но проиграл в Дортмунде 1:2 на старте плей-офф. Тем не менее невероятная атака парижан в ответной встрече с "Боруссией" принесла французскому клубу победу 2:0 и выход в следующий раунд главного еврокубка.

"Аталанта" – ПСЖ": ориентировочные составы (версия УЕФА)

"АТАЛАНТА": Спортьелло; Паломино, Толой, Джимшити; Хатебур, де Роон, Фройлер, Госенс; А. Гомес, Малиновский; Сапата

Не сыграют: Голлини (колено), Иличич (личные причины)

Дозаявлены: Белланова, Шутало

Отзаявлен: Тамез

"ПСЖ": Навас; Керер, Тьяго Силва, Кимпембе, Бернат; Эррера, Маркиньос, Гейе; Сарабия, Икарди, Неймар

Не сыграют: Ди Мария (дисквалификация), Верратти (икроножная мышца), Кюрзава (бедро)

Под вопросом: Мбаппе (голеностоп)

Дозаявлены: Баккер, Шупо-Мотинг

Отзаявлены: Кавани, Менье

Отметим, что с "Аталантой" даже не прилетел в Португалию один из лучших снайперов команды Йосип Иличич, у которого продолжается депрессия. Как мы писали ранее, одноклубнику Малиновского на его глазах изменила жена: теперь словенец хочет вообще бросить футбол.

Где смотреть матч "Аталанта" – "ПСЖ"

В прямой трансляции матч "Аталанта" – "ПСЖ" 12 августа, начиная с 22:00, покажет канал "Футбол 1". Также поединок в Лиссабоне транслирует сервис OLL.TV. Посмотреть игру клубов из Италии и Франции в повторе в четверг можно в 04:00 и 15:00 на канале "Футбол 2", а также на канале "Футбол 1" в 11:00.

"Аталанта" – "ПСЖ": заявления тренеров

Главный тренер "Аталанты" Джан-Пьеро Гасперини: "Мы показали, что можно преуспеть в Лиге чемпионов, даже не обладая богатым еврокубковым опытом. Огромное значение имеют воля к победе, мотивация и самоотдача. И это всегда по душе любителям футбола. На нас лежит большая ответственность, и мы не имеем права разочаровать своих поклонников. Я говорю не о результате, а о том, что мы обязаны сыграть в свою силу, придерживаясь собственных ценностей"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель: "Играть против "Аталанты" очень непросто. Испытание предстоит трудное, но шансы есть всегда. На первый план выйдут тактика и психология. На последней тренировке мы работали над концентрацией и поднятием командного духа. У нас сплоченный коллектив, мы бьемся друг за друга, вместе побеждаем и вместе проигрываем"

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"Аталанта" – "ПСЖ": прогноз букмекеров

Фаворитом матча на "Эштадиу да Луж" называют парижан. На победу "ПСЖ" в основное время установлен коэффициент 1.89, на ничью – 4.05, на победу "Аталанты" – 3.80. В процентном соотношении вероятность исходов следующая: выигрыш "ПСЖ" 51%, ничья 24%, выигрыш "Аталанты" 25%.

Что касается выхода в полуфинал Лиги чемпионов с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, то на успех "ПСЖ" можно сделать ставку с коэффициентом 1.50 (вероятность прохода – 64%), а на "Аталанту" – с коэффициентом 2.62 (36%).

При этом аналитики прогнозируют весьма результативный поединок, ожидая в основное время три гола и более (коэффициент – 1.52).

Руслан Малиновский. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Шансы украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского на гол оцениваются как весьма высокие. По котировкам, он – пятый претендент на то, чтобы забить (2.80), после игроков "ПСЖ" Неймара (2.10) и Икарди (2.20), а также своих одноклубников Сапаты (2.25) и Мурьеля (2.50).

Смотрите, как забивает Малиновский

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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