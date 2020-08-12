1/4 финала Лиги чемпионов: расписание, результаты, список трансляций и котировки букмекеров

В эти дни в столице Португалии, Лиссабоне, проходят матчи 1/4 финала Лиги чемпионов – стадии, до которой добрались и клубы двух украинцев – "Манчестер Сити" с Александром Зинченко и "Аталанта" с Русланом Малиновским. Ниже – расписание поединков с телетрансляциями, котировки букмекеров, оперативные результаты и сетка турнира. Отметим, ответные встречи из-за сжатости решающих этапов плей-офф, вызванной пандемией, не предусмотрены. В случае ничьей в основное время, предусмотрены экстра-таймы и серия пенальти.
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ВСЕ МАТЧИ 1/4 ФИНАЛА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
Среда – 12 августа
22:00 "Аталанта" – "Пари Сен-Жермен"
ТВ: "Футбол 1", OLL.TV
Лиссабон, "Эштадиу ду Бенфика"
Букмекеры: 2.57 – 1.51
Четверг – 13 августа
22:00 "Лейпциг" – "Атлетико"
ТВ: "Футбол 2", OLL.TV
Лиссабон, "Жозе Алваладе"
Букмекеры: 2.24 – 1.65
Пятница – 14 августа
22:00 "Барселона" – "Бавария"
ТВ: "Футбол 1", OLL.TV
Лиссабон, "Эштадиу ду Бенфика"
Букмекеры: 2.55 – 1.52
Суббота – 15 августа
22:00 "Манчестер Сити" – "Лион"
ТВ: "Футбол 2", OLL.TV
Лиссабон, "Жозе Алваладе"
Букмекеры: 1.07 – 8.50
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ЛИГА ЧЕМПИОНОВ: ЧТО ДАЛЬШЕ
Полуфиналы Лиги чемпионов состоятся 18 и 19 августа, финал – 23 августа. Все эти поединки, как и игры 1/4 финала, примет Лиссабон.
18 августа
"Лейпциг"/"Атлетико" – "Аталанта"/"ПСЖ"
19 августа
"Манчестер Сити"/"Лион" – "Барселона"/"Бавария"
Напомним, действующий победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" в нынешнем сезоне выбыл на стадии 1/8 финала, еще до карантина уступив по сумме двух встреч мадридскому "Атлетико".
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