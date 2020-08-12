1/4 финала Лиги чемпионов: расписание, результаты, список трансляций и котировки букмекеров

Все, что нужно знать о поединках за выход в полуфинальную стадию самого престижного еврокубкового турнира

В эти дни в столице Португалии, Лиссабоне, проходят матчи 1/4 финала Лиги чемпионов – стадии, до которой добрались и клубы двух украинцев – "Манчестер Сити" с Александром Зинченко и "Аталанта" с Русланом Малиновским. Ниже – расписание поединков с телетрансляциями, котировки букмекеров, оперативные результаты и сетка турнира. Отметим, ответные встречи из-за сжатости решающих этапов плей-офф, вызванной пандемией, не предусмотрены. В случае ничьей в основное время, предусмотрены экстра-таймы и серия пенальти.

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ВСЕ МАТЧИ 1/4 ФИНАЛА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

Среда – 12 августа

22:00 "Аталанта" – "Пари Сен-Жермен"

ТВ: "Футбол 1", OLL.TV

Лиссабон, "Эштадиу ду Бенфика"

Букмекеры: 2.57 – 1.51

Четверг – 13 августа

22:00 "Лейпциг" – "Атлетико"

ТВ: "Футбол 2", OLL.TV

Лиссабон, "Жозе Алваладе"

Букмекеры: 2.24 – 1.65

Пятница – 14 августа

22:00 "Барселона" – "Бавария"

ТВ: "Футбол 1", OLL.TV

Лиссабон, "Эштадиу ду Бенфика"

Букмекеры: 2.55 – 1.52

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Суббота – 15 августа

22:00 "Манчестер Сити" – "Лион"

ТВ: "Футбол 2", OLL.TV

Лиссабон, "Жозе Алваладе"

Букмекеры: 1.07 – 8.50

Кубок Лиги чемпионов / Фото: Getty Images

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ЛИГА ЧЕМПИОНОВ: ЧТО ДАЛЬШЕ

Полуфиналы Лиги чемпионов состоятся 18 и 19 августа, финал – 23 августа. Все эти поединки, как и игры 1/4 финала, примет Лиссабон.

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18 августа

"Лейпциг"/"Атлетико" – "Аталанта"/"ПСЖ"

19 августа

"Манчестер Сити"/"Лион" – "Барселона"/"Бавария"

Напомним, действующий победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" в нынешнем сезоне выбыл на стадии 1/8 финала, еще до карантина уступив по сумме двух встреч мадридскому "Атлетико".

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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