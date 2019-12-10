Два пенальти, четыре гола: как "Наполи" разбил "Генк" и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Итальянский клуб в родных стенах не оставил камня на камне от обороны бывшей команды Руслана Малиновского

Милик "Генку" трижды / Фото: Reuters

В последнем матче группового раунда Лиги чемпионов "Наполи" дома разгромил бывшую команду Руслана Малиновского "Генк" со счетом 4:0 и вышел в 1/8 ЛЧ со второго места в группе Е, которую выиграл "Ливерпуль", одолевший в гостях "Зальцбург" 2:0.

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Обзор матча "Наполи" – "Генк" (4:0)

Отметим, что решающий вклад в победу "Наполи" над "Генком" внес польский нападающий Аркадиуш Милик, оформивший в этом матче хет-трик. Еще один гол – на счету бельгийца Дриса Мертенса.

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Все голы матча "Наполи" – "Генк" (4:0)

Статистика матча "Наполи" – "Генк" (4:0)

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Наполи – Генк – 4:0

Голы: Милик, 3, 26, 38 (пен), Мертенс, 75 (пен)

Наполи: Мерет – Ди Лоренцо, Кулибали, Манолас, Мариу Руй – Кальехон (Льоренте, 79), Аллан, Руис, Зьелински (Гаэтано, 72) – Мертенс, Милик (Лосано, 78)

Генк: Вандевордт – Мехле, Деваест, Лукуми, Де Норре (Нето, 82) – Грошовский, Берг, Ито (Хаджи, 72) – Пейнтсил, Онуачу, Саматта (Бонгонда, 63)

Предупреждения: Мариу Руй, Кулибали – Вандевордт, Де Норре, Пейнтсил

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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