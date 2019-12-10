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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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Два пенальти, четыре гола: как "Наполи" разбил "Генк" и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

10 декабря, 22:20

Итальянский клуб в родных стенах не оставил камня на камне от обороны бывшей команды Руслана Малиновского

Милик "Генку" трижды

Милик "Генку" трижды / Фото: Reuters

В последнем матче группового раунда Лиги чемпионов "Наполи" дома разгромил бывшую команду Руслана Малиновского "Генк" со счетом 4:0 и вышел в 1/8 ЛЧ со второго места в группе Е, которую выиграл "Ливерпуль", одолевший в гостях "Зальцбург" 2:0.

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Обзор матча "Наполи" – "Генк" (4:0)

Отметим, что решающий вклад в победу "Наполи" над "Генком" внес польский нападающий Аркадиуш Милик, оформивший в этом матче хет-трик. Еще один гол – на счету бельгийца Дриса Мертенса.

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Все голы матча "Наполи" – "Генк" (4:0)

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Статистика матча "Наполи" – "Генк" (4:0)

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Наполи – Генк – 4:0
Голы: Милик, 3, 26, 38 (пен), Мертенс, 75 (пен)
Наполи: Мерет – Ди Лоренцо, Кулибали, Манолас, Мариу Руй – Кальехон (Льоренте, 79), Аллан, Руис, Зьелински (Гаэтано, 72) – Мертенс, Милик (Лосано, 78)
Генк: Вандевордт – Мехле, Деваест, Лукуми, Де Норре (Нето, 82) – Грошовский, Берг, Ито (Хаджи, 72) – Пейнтсил, Онуачу, Саматта (Бонгонда, 63)
Предупреждения: Мариу Руй, Кулибали – Вандевордт, Де Норре, Пейнтсил

Групповой этап
Группа E
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ЛиверпульЛиверпульЛив
6
4
1
1
13
8
5
13
Забитые 13
Пропущеные 8
Разница 5
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
НаполиНаполиНап
6
3
3
0
11
4
7
12
Забитые 11
Пропущеные 4
Разница 7
Результаты последних матчей: В Н Н В Н
3
ЗальцбургЗальцбургЗал
6
2
1
3
16
13
3
7
Забитые 16
Пропущеные 13
Разница 3
Результаты последних матчей: П В Н П П
4
ГенкГенкГен
6
0
1
5
5
20
-15
1
Забитые 5
Пропущеные 20
Разница -15
Результаты последних матчей: П П П П Н

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Лига чемпионов видео голов Ливерпуль Генк Аркадиуш Милик

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