"Этот клуб меня невероятно восхищает": Гвардиола поделился эмоциями перед матчем с "Реалом"

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола оценил уровень мадридского "Реала" перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов.

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"Этот клуб меня невероятно восхищает. Выступавшие за "Реал" игроки так много раз были в финале Лиги чемпионов, и я даже не знаю, сколько раз каждый из них поднимал этот трофей. У нас, может быть, Клаудио Браво побеждал в этом турнире и кто-то еще. В "Сити" не так много игроков, которые выигрывали Лигу чемпионов. Но мы должны чувствовать желание победить в этом турнире. Мы можем или выиграть его, или проиграть.

Для нас быть там – это восхитительно, и мы попытаемся показать свой лучший футбол, зная, что мы играем против команды, которая выиграла Лигу чемпионов 13 раз и является королем турнира", – сказал Гвардиола.