Финал Лиги чемпионов могут перенести из Европы на другой континент

Главный трофей еврофутбола / Фото: AFP

Финал Лиги чемпионов в сезоне 2023/24 может быть сыгран за пределами Европы. УЕФА рассматривают вариант с проведением решающего матча на другом континенте.

Читайте также: гол экс-"горняка", который добил "Локомотив", стал лучшим в Лиге чемпионов

Фаворитом на проведение финала является "Мэтлайф Стэдиум", который находится в штате Нью-Джерси. Эта арена считается второй самой дорогой в мире. На строительство было потрачено 1,6 миллиардов долларов.

Реклама

В УЕФА надеются, что с помощью подобного жеста организации удалось бы популяризовать Лигу Чемпионов по всему миру. Если такое случиться, то это будет первый финал Лиги чемпионов в истории, который пройдет за пределами Европы.

Текущий розыгрыш Лиги чемпионов завершится 30-го мая 2020-го года в Стамбуле, на арене "Олимпийский".

Читайте также: "Я впервые в жизни отвернулся. Не мог на это смотреть": тренер "Шахтера" – о сумасшедшей развязке в Загребе

Напомним, в следующем туре Лиги чемпионов, 26 ноября, "Шахтер" встретится в гостях с "Манчестер Сити". Победа в этом матче гарантирует "горнякам" выход в плей-офф главного еврокубка, если в параллельной встрече загребское "Динамо" проиграет на выезде "Аталанте".

Смотрите, как "Аталанта" сыграла вничью с "МанСити" (1:1)

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама