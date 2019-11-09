Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
27,16

Новости Лиги чемпионов 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео

Финал Лиги чемпионов могут перенести из Европы на другой континент

9 ноября, 12:08

Самый популярный турнир планируют провести в США

Главный трофей еврофутбола

Главный трофей еврофутбола / Фото: AFP

Финал Лиги чемпионов в сезоне 2023/24 может быть сыгран за пределами Европы. УЕФА рассматривают вариант с проведением решающего матча на другом континенте.

Читайте также: гол экс-"горняка", который добил "Локомотив", стал лучшим в Лиге чемпионов

Фаворитом на проведение финала является "Мэтлайф Стэдиум", который находится в штате Нью-Джерси. Эта арена считается второй самой дорогой в мире. На строительство было потрачено 1,6 миллиардов долларов.

Реклама

В УЕФА надеются, что с помощью подобного жеста организации удалось бы популяризовать Лигу Чемпионов по всему миру. Если такое случиться, то это будет первый финал Лиги чемпионов в истории, который пройдет за пределами Европы.

Текущий розыгрыш Лиги чемпионов завершится 30-го мая 2020-го года в Стамбуле, на арене "Олимпийский".

В тренде
Вулканическая ничья в матче "Динамо" – "Шахтер": видео шести голов, двух удалений и пенальти на Пятове

Читайте также: "Я впервые в жизни отвернулся. Не мог на это смотреть": тренер "Шахтера" – о сумасшедшей развязке в Загребе

Напомним, в следующем туре Лиги чемпионов, 26 ноября, "Шахтер" встретится в гостях с "Манчестер Сити". Победа в этом матче гарантирует "горнякам" выход в плей-офф главного еврокубка, если в параллельной встрече загребское "Динамо" проиграет на выезде "Аталанте".

Смотрите, как "Аталанта" сыграла вничью с "МанСити" (1:1)

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

США футбол Лига чемпионов

Источник: The Sun

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Шахтер" спас мертвый матч в Загребе! Крутейшая развязка в истории украинского футбола!!!Лига чемпионов
"Динамо" Загреб – "Шахтер": где смотреть решающий матч дончан в Лиге чемпионовЛига чемпионов
Вулканическая ничья в матче
Вулканическая ничья в матче "Динамо" – "Шахтер": видео шести голов, двух удалений и пенальти на ПятовеЛига чемпионов
"Зенит" пал жертвой "быков" в Лиге чемпионов: Забитцер забивает, Ракицкий – наблюдаетЛига чемпионов
"Ливерпуль" малой "кровью" обыграл "Генк" и вышел на первое местоЛига чемпионов
"Барселона", "Ливерпуль" и другие: все результаты вторничных матчей Лиги чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Loading...
загрузка...