Форвард "Реала" заразился коронавирусом и не сыграет с Зинченко в Лиге чемпионов

Мариано Диас будет две недели находиться на самоизоляции

Футболисты мадридского "Реала" завершили краткосрочный отдых после победы в чемпионате Испании и собрались в расположении клуба для подготовки к рестарту Лиги чемпионов. По результатам тестирования на коронавирус был обнаружен один положительный результат – опасную инфекцию подхватил нападающий Мариано Диас, сообщается на официальном сайте клуба.

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Сейчас Мариано чувствует себя нормально и находится дома на карантине. Игрок пробудет на самоизоляции 14 дней, в течение которых за его состоянием будут следить клубные врачи. Спустя две недели он снова пройдет тест на коронавирус.

Тем не менее, Мариано не сможет помочь своей команде в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". Напомним, в первом матче англичане одержали гостевую победу со счетом 2:1, а капитан "Реала" Серхио Рамос заработал красную карточку и пропустит матч в Англии.

Кстати, как мы писали ранее, для "Реала" британские власти сделают исключение и пустят в Англию на матч Лиги чемпионов. С 25 июля в Великобритании действует 14-дневный карантин для всех, кто въезжает в страну из Испании.

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