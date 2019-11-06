Футболиста "Лиона" ограбили на 300 тысяч евро, но он вышел на поле и забил в Лиге чемпионов

Бертрана Траоре ограбили, но он забил / Фото: Getty Images

В одном из вчерашних матчей Лиги чемпионов французский "Лион" обыграл португальскую "Бенфику" со счетом 3:1. Это позволило французам оторваться от "Зенита" и единолично занять второе место в группе G. Все результаты вторника в ЛЧ – на нашем сайте.

Смотрите, как в другом матче квартета G "Зенит" проиграл немецкому "Лейпцигу".

Реклама

Третий мяч в ворота "Бенфики" забил полузащитник Бертран Траоре. Причем игрок сыграл даже после того, как получил известие о том, что его дом ограбили, сообщает издание lyonmag.com. Бертран появился на поле на 73-й минуте и забил мяч на 89-й.

Накануне вечером злоумышленники пробрались в дом игрока из Буркина-Фасо и вынесли денег и украшений по предварительным подсчетам на 300 тысяч евро. Бандитам удалось вскрыть сейф в доме футболиста. Также они унесли несколько дорогих часов. Прибывшая на место полиция пока лишь зафиксировала факт взлома.

Интересно, что Траоре подвергается ограблению уже второй раз в этом году. Правда, первый раз он пострадал значительно скромнее: летом злоумышленники вынесли мебель из его сада. Тогда они были задержаны полицией.

Недавно мы писали, что подвергся ограблению игрок сборной Испании Альваро Мората.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама