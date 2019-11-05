"Барселона", "Ливерпуль" и другие: расписание и результаты матчей Лиги чемпионов вторника

Во вторник стартуют матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Сегодня за очки будут бороться представители групп E, F, G, H. Ниже – расписание матчей дня, время их начала, котировки букмекеров, список трансляций на ТВ и в интернете, результаты и турнирное положение команд.
19:55 "Барселона" – "Славия" – Футбол-1, Oll.tv
Букмекеры: 1.20 – 6.75 – 14.50
19:55 "Зенит" – "Лейпциг" - Футбол-2, Oll.tv
Онлайн матча "Зенит" – "Лейпциг"
Букмекеры: 3.00 – 3.50 – 2.30
22:00 "Боруссия" Д – "Интер" – Футбол-2, Oll.tv
Букмекеры: 2.15 – 3.40 – 3.40
22:00 "Валенсия" – "Лилль"
Букмекеры: 2.00 – 3.30 – 4.10
22:00 "Ливерпуль" – "Генк"
Букмекеры: 1.10 – 10.00 – 26.00
22:00 "Лион" – "Бенфика"
Букмекеры: 2.00 – 3.60 – 3.70
22:00 "Наполи" – "Зальцбург"
Букмекеры: 1.80 – 4.25 – 3.80
22:00 "Челси" – "Аякс" – Oll.tv
Онлайн матча "Челси" – "Аякс"
Букмекеры: 1.80 – 4.00 – 4.10
Напомним, что донецкий "Шахтер" свой матч четвертого тура группового этапа проведет в Хорватии против загребского "Динамо" в среду, 6 ноября. Поединок важен для обеих команд свете борьбы за вторую путевку в плей-офф. "Динамо" Загреб – "Шахтер" онлайн смотреть на нашем сайте в текстовой трансляции.
ОБЗОР МАТЧА "ШАХТЕР" (ДОНЕЦК) – "ДИНАМО" (ЗАГРЕБ) – 2:2
(Коноплянка, 16, Додо, 75 – Ольмо, 25, Оршич, 60 пен)
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