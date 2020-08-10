Футболисты "Атлетико" заразились коронавирусом: матч Лиги чемпионов с "Лейпцигом" – под вопросом

COVID-19 диагностирован у двух футболистов команды Диего Симеоне, которые отправлены на изоляцию

Мадридский "Атлетико" официально объявил, что у двух футболистов первой команды был обнаружен коронавирус. Имена игроков не сообщаются. Отметим, что уже в четверг, 13 августа, "Атлетико" предстоит провести матч 1/4 финала Лиги чемпионов с немецким "Лейпцигом". Встреча, которая должна состояться в португальском Лиссабоне, пока что остается в силе. Хотя, не исключено, теперь может оказаться под вопросом.

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"Накануне все члены основной команды и люди, которые находятся в списке отправляющихся в Лиссабон, прошли тесты на наличие в организме коронавируса. Сегодня выяснилось, что инфекция обнаружена у двух игроков. Теперь они изолированы, и мы сообщили об этом случае в соответствующие органы. В протоколе прописано, что вся команда должна пройти новые тесты, и это неизбежно отразится на графике тренировок, поездок и проживания в Португалии", – говорится в заявлении на официальном сайте "Атлетико"

Тренер "Атлетико" Диего Симеоне / Фото: AFP

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Напомним, именно "Атлетико" на предыдущей стадии турнира в дополнительное время выбил из борьбы действующего победителя Лиги чемпионов "Ливерпуль".

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