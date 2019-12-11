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Где смотреть матч "Брюгге" – "Реал" в Лиге чемпионов

11 декабря, 18:44

Список трансляций поединка группового этапа Лиги чемпионов в группе А

/ Фото: Reuters

Сегодня мадридский "Реал" проведет заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов. В шестом туре "Королевский клуб" пожалует в гости к бельгийскому "Брюгге". Матч "Брюгге" – "Реал" состоится на стадионе "Ян Брейдел" и начнется в 22:00 по киевскому времени. В прямом эфире поединок покажут в интернете. "Брюгге" – "Реал" онлайн также доступен на нашем сайте.

Для "Реала" этот поединок не имеет турнирного значения – испанский гранд уже гарантировал себе путевку в 1/8 финала со второго места в группе и выше подняться они не смогут. А "Брюгге" продолжает борьбу с "Галатасараем" за право сыграть весной в Лиге Европы. Перед заключительным матчем бельгийцы опережают турков всего на один балл, правда, "Галатасарай" в параллельном матче сыграет с "Пари-Сен-Жермен" в гостях, поэтому особых надежд на заработанные очки не имеет.

Групповой этап
Группа A
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Пари Сен-ЖерменПари Сен-ЖерменПар
5
4
1
0
12
2
10
13
Забитые 12
Пропущеные 2
Разница 10
Результаты последних матчей: Н В В В В
2
Реал МадридРеал МадридРеа
5
2
2
1
11
7
4
8
Забитые 11
Пропущеные 7
Разница 4
Результаты последних матчей: Н В В Н П
3
БрюггеБрюггеБрю
5
0
3
2
3
9
-6
3
Забитые 3
Пропущеные 9
Разница -6
Результаты последних матчей: Н П П Н Н
4
ГалатасарайГалатасарайГал
5
0
2
3
1
9
-8
2
Забитые 1
Пропущеные 9
Разница -8
Результаты последних матчей: Н П П П Н

"Брюгге" и "Реал" проведут только четвертый матч между собой в истории. При этом "Королевский клуб" еще ни разу не побеждал бельгийцев! Дважды команды разошлись миром и одна встреча завершилась победой "Брюгге". Разница мячей 4:2 в пользу "сине-черных".

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В первом круге команды выдали чумовой матч на "Сантьяго Бернабеу". "Брюгге" после первого тайма вел в два мяча, но во втором тайме упустил преимущество – 2:2. Оба гола в составе бельгийцев забил экс-футболист луганской "Зари" Эммануэль Бонавентуре.

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Букмекеры считают "Реал" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Зинедина Зидана – 2.15, на ничью – 3.75, на победу "Брюгге" – 3.10.

Где смотреть "Брюгге" – "Реал":

Матч "Брюгге" – "Реал" начнется в 22:00. В прямой трансляции на ТВ его не покажут, зато он будет доступен в прямом эфире на сайте Oll.tv (в подписке). Кроме этого на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция с видео голов и описанием всех опасных моментов.

Напомним, что сегодня свой матч года в Лиге чемпионов проведет донецкий "Шахтер". "Горнякам" необходимо как минимум не проиграть, а лучше одержать победу над "Аталантой", чтобы гарантировать себе путевку в 1/8 финала, а не зависеть от результата параллельного матча между "МанСити" и загребским "Динамо". "Шахтер" – "Аталанта" трансляция онлайнуже доступна на нашем сайте.

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Лига чемпионов Реал Мадрид где смотреть Брюгге

Источник: Сегодня|Спорт

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