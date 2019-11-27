Где смотреть матч Лиги чемпионов "Барселона" – "Боруссия"

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Сегодня "Барселона" проведет домашний матч против дортмундской "Боруссии" в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок пройдет на стадионе "Камп Ноу" и начнется в 22:00. Встречу покажут в прямом эфире на ТВ и в интернете, а на нашем сайте уже доступен онлайн "Барселона" – "Боруссия" с видеоповторами голов.

Уже сегодня "Барселона" может гарантировать себе первое место в группе, если сможет победить. Дортмундцы также имеют шансы досрочно оформить выход из группы, но для этого им нужно увозить из Каталонии победу. Впрочем, даже поражение оставит команде Люсьена Фавра шансы на проход в весеннюю часть Лиги чемпионов. Букмекеры считают "Барселону" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Эрнесто Вальверде – 1.50, на ничью – 4.60, на победу Боруссии – 6.00.

"Барселона" – очень сильная команда, поэтому мы должны показать себя на отлично. Дома у нас было несколько хороших моментов, хорошо прессинговали и оборонялись. В ответном матче мы должны будем сделать то же самое", – сказал Фавр на предматчевой пресс-конференции.

Наставник каталонцев Эрнесто Вальверде отметил важность поединка в свете борьбу за первое место в группе и заявил, что нельзя недооценивать немцев.

"Это очень важный матч с точки зрения решения задачи выхода из группы, и для "Боруссии" он тоже имеет огромное значение. Если мы побеждаем, то занимаем первое место в группе, и мы, конечно, хотим этого. Мы сильны на своем поле, и на кону стоит очень многое. Но Дортмунд тоже будет играть на победу. Любые другие три команды нашей группы сейчас с удовольствием поменялись бы с нами местами, но недооценивать "Боруссию" мы не собираемся", – сказал Вальверде.

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Смотреть "Барселона" – "Боруссия":

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Напомним, что первый матч между командами в Дортмунде в первом туре группового этапа завершился ничьей 1:1.

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