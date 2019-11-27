Онлайн матча "Барселона" – "Боруссия" в Лиге чемпионов

В среду, 27 ноября, в Барселоне на стадионе "Камп Ноу" состоится один из самых интересных матчей в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов: "Барселона" примет "Боруссию" из Дортмунда. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени, а на нашем сайте пройдет мультионлайн трансляция с видео голов и описанием всех опасных моментов.

ОНЛАЙН МАТЧА "БАРСЕЛОНА" – "БОРУССИЯ" – 0:0

Ситуация в группе F напряженная – сразу три команды претендуют на выход в плей-офф. "Барселона" возглавляет турнирную таблицу, но опережает дортмундцев всего на один балл, а над "Интером" имеет преимущество в четыре очка, но итальянцы сегодня играют со "Славией" и наверняка одержат победу.

У "Боруссии" есть несколько вариантов развития ситуации: победа в Испании выводит команду в плей-офф, даже если в последнем туре они проиграют пражанам. В случае ничьей "шмели" сохранят шансы на 1/8, но для этого нужно будет обыграть "Славию" дома. А если немцы сегодня проиграют, а "Интер" выиграет, то команде Люсьена Фавра нужно будет не только обыгрывать чехов, но и надеяться, что "нерадзурри" потеряют очки в последнем матче против каталонцев, потому что в случае равенства очков итальянцы опередят их в турнирной таблице по личным встречам. Кстати, мы ранее писали, что Люсьена Фавра уволят, если "Боруссия" проиграет "Барселоне".

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У "Барселоны" ситуация немного другая – сегодняшняя победа гарантирует команде первое место в группе. А вот поражение или ничья осложнит задачу подопечным Эрнесто Вальверде, ведь в заключительном туре им придется играть на выезде с "Интером".

История противостояния команд достаточно интересная. Несмотря на статус грандов, обе проведут лишь четвертый матч между собой. А впервые команды пересеклись… в финале Суперкубка УЕФА 1996/97 годв, когда он ее состоял из двух матчей. В первом матче каталонцы обыграли немцев 2:0, а в ответном команды разошлись миром 1:1. Напомним, что в первом матче текущей лиги чемпионов в Дортмунде была зафиксирована нулевая ничья.

Ориентировочные составы на матч "Барселона" – "Боруссия" от УЕФА:

"Барселона": тер Стеген, Роберто, Лангле, Юмтити, Хуниор Фирпо: де Йонг, Бускетс, Артур; Месси, Суарес, Дембеле

Не сыграют: Пике (дисквалификация), Альба (задняя мышца бедра), Нелсон Семеду (икроножная мышца)

"Боруссия": Бюрки; Хакими, Аканджи, Хуммельс, Геррейру; Витсель, Санчо, Ройс, Брандт, Т. Азар; Гетце

Не сыграют: Дилейни (голеностоп), Алькасер (колено), Ларсен (колено)

Букмекеры о матче "Бавария" – "Боруссия":

Букмекеры считают "Барселону" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Эрнесто Вальверде – 1.50, на ничью – 4.60, на победу Боруссии – 6.00.

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