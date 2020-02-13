Гвардиоле грозит увольнение после противостояния с "Реалом": интригующее заявление тренера "МанСити"

Клубный наставник украинца Зинченко не исключает, что его попросят на выход в случае поражения от Мадрида в ЛЧ

Хосеп Гвардиола / Фото: Reuters

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Наставник украинца Александра Зинченко не исключает, что по итогам противостояния с "Королевским клубом" может быть отправлен в отставку.

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Хосеп Гвардиола / Фото: Reuters

"Я хочу выиграть Лигу чемпионов, – заявил Sky Sports Гвардиола. – Я мечтаю об этом и с нетерпением жду подготовки к игре с "Реалом" в течение следующих двух недель. Этот процесс и эти две недели будут самыми счастливыми в моей работе. Если мы не победим, спортивный директор может сказать: "Это плохо, мы хотим выиграть Лигу чемпионов, я вас уволю".

Отметим, что первый матч между "Реалом" и "Манчестер Сити" в 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 26 февраля. Ответная встреча пройдет 17 марта. Фаворитом на выход в следующий раунд аналитики букмекерских контор называют команду Хосепа Гвардиолы.

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Добавим, что Гвардиола возглавляет "Манчестер Сити" с 2016 года. Под его руководством "горожане" дважды становились чемпионами Англии, но и близко не подступались к выигрышу Лиги чемпионов.

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