"Интер" обыграл "Боруссию" и гонится за "Барселоной"

Команда Конте готова бороться за первое место в группе

Интер - Боруссия / Фото: Reuters

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов в группе F миланский "Интер" обыграл дортмундскую "Боруссию" со счетом 2:0.

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Счет был открыт на 22-й минуте. Автором забитого мяча стал Лаутаро Мартинес, которому ассистировал Стефан де Врей.

На 82-й минуте Мартинес мог оформить дубль, но не реализовал пенальти.

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В концовке второй гол забил Антонио Кандрева.

Таким образом, "Интер" и "Боруссия"- делят второе и третье места в группе.

Мы уже писали , что Месси и другие лидеры "Барселоны" были против прихода Гризманна. Капитан "Барселоны" Лионель Месси опроверг публикации медиа о том, что созванивался с Гризманном по поводу перехода. Игроки "Барселоны" считали, что Гризманн – не то подкрепление, которое нужно команде.

Также мы писали, что Коноплянка в гневе после Лиги чемпионов: "Этот судья достает нас везде, особенно меня". Полузащитник "Шахтера" не согласен с решением испанского арбитра Матео Лаоса, назначившего 11-метровый в пользу загребского "Динамо".

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