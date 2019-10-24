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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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"Интер" обыграл "Боруссию" и гонится за "Барселоной"

24 октября, 00:05

Команда Конте готова бороться за первое место в группе

Интер - Боруссия

Интер - Боруссия / Фото: Reuters

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов в группе F миланский "Интер" обыграл дортмундскую "Боруссию" со счетом 2:0.

Читайте также: Месси вошел в историю Лиги чемпионов и "переплюнул" Роналду

Счет был открыт на 22-й минуте. Автором забитого мяча стал Лаутаро Мартинес, которому ассистировал Стефан де Врей.

На 82-й минуте Мартинес мог оформить дубль, но не реализовал пенальти.

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В концовке второй гол забил Антонио Кандрева.

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Групповой этап
Группа F
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
БарселонаБарселонаБар
3
2
1
0
4
2
2
7
Забитые 4
Пропущеные 2
Разница 2
Результаты последних матчей: В В Н
2
ИнтерИнтерИнт
3
1
1
1
4
3
1
4
Забитые 4
Пропущеные 3
Разница 1
Результаты последних матчей: В П Н
3
Боруссия ДортмундБоруссия ДортмундБор
3
1
1
1
2
2
0
4
Забитые 2
Пропущеные 2
Разница 0
Результаты последних матчей: П В Н
4
Славия ПрагаСлавия ПрагаСла
3
0
1
2
2
5
-3
1
Забитые 2
Пропущеные 5
Разница -3
Результаты последних матчей: П П Н

Таким образом, "Интер" и "Боруссия"- делят второе и третье места в группе.

Мы уже писали , что Месси и другие лидеры "Барселоны" были против прихода Гризманна. Капитан "Барселоны" Лионель Месси опроверг публикации медиа о том, что созванивался с Гризманном по поводу перехода. Игроки "Барселоны" считали, что Гризманн – не то подкрепление, которое нужно команде.

Также мы писали, что Коноплянка в гневе после Лиги чемпионов: "Этот судья достает нас везде, особенно меня". Полузащитник "Шахтера" не согласен с решением испанского арбитра Матео Лаоса, назначившего 11-метровый в пользу загребского "Динамо".

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Лига чемпионов Боруссия Дортмунд Интер Италия

Источник: Сегодня|Спорт

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