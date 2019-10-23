Месси вошел в историю Лиги чемпионов и "переплюнул" Роналду

Месси / Фото: Reuters

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси забил в ворота пражской "Славии" в матче группового этапа Лиги чемпионов. "Славия" стала 33-м соперником, в ворота которого забивал Месси.

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Таким образом, он сумел повторить рекорд нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду и бывшего форварда "Реала" Рауля, которые также забивали в ворота 33 различных команд в этом турнире.

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Кроме того, Месси стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, которому удалось забить как минимум один раз в матчах Лиги чемпионов в 15 сезонах подряд.

Мы уже писали , что Месси и другие лидеры "Барселоны" были против прихода Гризманна. Капитан "Барселоны" Лионель Месси опроверг публикации медиа о том, что созванивался с Гризманном по поводу перехода. Игроки "Барселоны" считали, что Гризманн – не то подкрепление, которое нужно команде.

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