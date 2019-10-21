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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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Исмаили рвется в бой: "Шахтер" провел открытую тренировку накануне матча с "Динамо"

21 октября, 14:49

"Горняки" в полном составе готовятся к матчу Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" провел открытую тренировку накануне матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского "Динамо", который пройдет завтра в Харькове на стадионе "Металлист".

Часовая тренировка включала игровые упражнения и работу с мячами. Накануне ответственного матча в общую группу "оранжево-черных" вернулся бразильский защитник Исмаили. Таким образом, команда Луиша Каштру подходит к матчу без кадровых потерь.

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Вечером команда вылетит в Харьков. В 19:00 на стадионе "Металлист" состоится пресс-конференция с участием наставника "Шахтера" Луиша Каштру и полузащитником Тарасом Степаненко.

После двух туров "Шахтер" и "Динамо" имеют по три балла, но хорваты опережают украинцев за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Напомним, динамо в стартовом матче сенсационно разгромило "Аталанту" (4:0), а затем всухую проиграло "МанСити" (0:2). Шахтер стартовал с поражения от МанСити (0:3), а затем на выезде была обыграна "Аталанта" (2:1).

Групповой этап
Группа C
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Манчестер СитиМанчестер СитиМан
2
2
0
0
5
0
5
6
Забитые 5
Пропущеные 0
Разница 5
Результаты последних матчей: В В
2
Динамо ЗагребДинамо ЗагребДин
2
1
0
1
4
2
2
3
Забитые 4
Пропущеные 2
Разница 2
Результаты последних матчей: П В
3
Шахтер Шахтер Шах
2
1
0
1
2
4
-2
3
Забитые 2
Пропущеные 4
Разница -2
Результаты последних матчей: В П
4
АталантаАталантаАта
2
0
0
2
1
6
-5
0
Забитые 1
Пропущеные 6
Разница -5
Результаты последних матчей: П П

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Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Аталанту" в Лиге чемпионов:

Букмекеры считают "Шахтер" фаворитом матча: коэффициент на победу Луиша Каштру – 1.74, на ничью – 3.60, а победу "Динамо" – 5.5.

Напомним, накануне еврокубкового матча "Шахтер" разгромил "Колос" в чемпионате Украины. "Горняки" отгрузили дебютанту Премьер-лиги шесть сухих мячей и продлили свою победную серию.

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Динамо Загреб

Источники: Официальный сайт ФК "Шахтер" , Сегодня|Спорт

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