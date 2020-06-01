Испания в гневе из-за признание тренера Малиновского, что он мог привезти в страну коронавирус

Гасперини ранее признался, что во время матча "Валенсия" - "Аталанта" уже болел коронавирусом

Испанская "Валенсия" на официальном сайте опубликовала открытое письмо, в котором раскритиковала действия главного тренера итальянской "Аталанты" Джан-Пьеро Гасперини, который, несмотря на симптомы коронавируса, прилетал с командой в Испанию и мог стать причиной вспышки вируса.

"Валенсия" хотела бы публично выразить наше удивление в связи с замечаниями тренера "Аталанты" Джанпьеро Гасперини, которые появились в итальянской прессе. Он заявил, что знал о симптомах заболевания, теоретически совместимых с симптомами коронавируса, без принятия профилактических мер. Такие действия поставили под угрозу множество людей во время поездки в Валенсию и пребывания там. Следует напомнить, что эта игра проводилась за закрытыми дверями на фоне строгих мер безопасности по распоряжению испанских органов здравоохранения, направленных на предотвращение риска заражения коронавирусом", – говорится в заявлении "Валенсии".

Отметим, что в первом матче "Аталанта" разгромила "Валенсию" на своем поле со счетом 4:0, поэтому Гасперини мог даже не лететь на ответную встречу, доверившись своим помощникам. Кстати, этот матч уже назвали бомбой, которая разнесла коронавирус по Италии.

Обзор матча "Аталанта" – "Валенся" – 4:0:

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Обзор матча "Валенсия" – "Аталанта" – 3:4:

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