Матч украинца Малиновского назвали "бомбой", которая разнесла коронавирус по Италии

Мэр Бергамо Джорджио Гори согласился с тем, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Аталанта" – "Валенсия" (4:1), который состоялся в Милане 19 февраля, оказал существенное влияние на распространение коронавируса в Италии. Ранее матч украинца Малиновского, выступающего за "Аталанту", назвал главным источником распространения коронавируса в Ломбардии руководитель отделения пульмунологии в больнице имени папы Джованни XXIII в Бергамо Фабиано Ди Марко.

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"Этот матч стал биологической бомбой. Тогда мы не знали, что происходит. В Италии первый пациент появился только 23 февраля. Если вирус уже активно распространялся, 40 тысяч фанатов, которые отправились из Бергамо в Милан на стадион "Сан-Сиро", были заражены. Многие смотрели матч группами, было много контактов. Хотя, конечно, этот матч не стал причиной всего, что произошло, поскольку реальным местом вспышки инфекции стала больница в Альцано-Ломбардо, где пациент с неопределенной пневмонией заразил других пациентов, врачей и медсестер", – заявил мэр Бергамо Джорджио Гори

Смотрите обзор матча "Аталанта" – "Валенсия" (4:1)

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Ранее мы рассказывали, что в команде Малиновского – траур: от коронавируса умерли два бывших работника "Аталанты". Речь о скауте Альбино Брогни и массажисте Северино Поссенти.

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