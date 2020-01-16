Изменения уже скоро: в Лиге чемпионов будут играть на четыре матча больше

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Ведущие европейские клубы вот-вот придут к соглашению о расширении главного клубного турнира Старого Света – Лиги чемпионов. Об этом сообщает авторитетное издание The Times. Ранее мы писали, что в УЕФА готовят третий еврокубковый турнир – после Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Как сообщает источник издания, Лига чемпионов в будущем увеличится на четыре дополнительных матча в каждом сезоне, но при этом пока нет точно информации – будут ли это матчи группового этапа или появится дополнительный отбор к основной стадии. При этом The Times утверждает, что расширение Лиги чемпионов отрицательно скажется на чемпионате Англии – наиболее конкурентном и перегруженном по сравнению с остальными на континенте.

Лига чемпионов / Фото: AFP Реклама

Также летом мы сообщали, что группа команд предлагает расширить Лигу чемпионов до 48 участников. Клубы предлагают увеличить количество участников ЛЧ до 40 (8 групп по 5 команд, две выходят в плей-офф) или 48 коллективов (8 групп по 6 команд). Предложенный план расширения является компромиссным вариантом по сравнению с предложением Ассоциации европейских клубов (ECA). Реформы ECA более радикальны и призваны сделать турнир преимущественно закрытым соревнованием.

Также сообщалось, что УЕФА обсуждает новый формат Лиги чемпионов с четырьмя группы и понижением в классе. Новая схема окажется более благосклонной к грандам европейского футбола.

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