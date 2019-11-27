Изумительный удар в стиле Шевы помог "Валенсии" вырвать ничью с "Челси"

Челси - Валенсия / Фото: Twitter

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов "Валенсия" принимала "Челси". Встреча прошла на стадионе "Месталья" в Валенсии и завершилась ничьей со счетом 2:2.

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На 40-й минуте счет в матче открыл полузащитник "Валенсии" Карлос Солер.

Через минуту хавбек "Челси" Матео Ковачич сравнял счет.

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В начале второго тайма, на 50-й минуте, полузащитник Кристиан Пулишич вывел лондонскую команду вперед.

Через 14 минут главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота гостей, однако хавбек "Валенсии" Даниэль Парехо не сумел его реализовать. Счет на 82-й минуте сравнял полузащитник испанской команды Даниэль Васс, пробив шикарным ударом.

"Валенсия" набрала восемь очков и поднялась на первое место в турнирной таблице группы Н. "Челси" на втором месте.

Обзор матча "Валенсия" – "Челси":

Кроме того, появилось видео, где бывший триумфатор чемпионата Англии устроил драку в ночном клубе. В конце августа полузащитника лондонского Челси Дэнни Дринкуотера, который находится в аренде в Бернли, избили возле ночного клуба в Манчестере.

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