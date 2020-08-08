Карим Бензема вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов

Забитый мяч в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в ворота "Манчестер Сити" позволили нападающему мадридского "Реала" Кариму Бензема выйти на четвертое место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов за всю историю, сообщает Gracenote Live на своей странице в Twitter.

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Французский нападающий забил свой 65-й гол в турнире, что позволило ему обойти нападающего "Баварии" Роберта Левандовского. Правда, поляк сегодня выйдет на поле в матче против "Челси" и может поправить свою статистику.

Абсолютным лидером по голам в Лиге чемпионов является Криштиану Роналду из "Ювентуса". Вчера португалец оформил дуль в ответном матче 1/8 финала против "Лиона", но его команда все равно вылетела из турнира. На данный момент на его счету 130 голов.

Второе место занимает Лионель Месси из "Барселоны". На счету аргентинца 114 мячей, сегодня он сыграет с "Наполи". Замыкает первую тройку бывший форвард "Реала" и сборной Испании Рауль – 71 гол.

Ранее мы писали, что Карим Бензема стал пятым бомбардиром в истории "Реала". Дубль в ворота "Валенсии" помог Бензема обойти в списке бомбардиров Пушкаша.

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Смотрите обзор матча "Манчестер Сити" – "Реал":

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