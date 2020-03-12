Клопп впервые проиграл дуэль плей-офф, а "Ливерпуль" прервал впечатляющую беспроигрышную серию

Уже в ночь на четверг по киевскому времени завершился повторный матч 1/8 финала Лиги чемпионов в Англии. Как мы сообщали, "Ливерпуль" проиграл "Атлетико" в ответном матчей плей-офф. "Красные" сложили полномочия победителя Лиги чемпионов, а кроме этого, установили еще парочку для себя неприятных фактов.

Немецкий наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп до встречи с "матрасниками" выиграл все четыре двухраундовые противостояния в Лиге чемпионов. Вчерашнее фиаско стало для него первым на посту рулевого "красных".

Сама же команда также прервала впечатляющую серию. В самом престижной клубном турнире Старого Света "Ливерпуль" не проигрывал на своем поле в 26 матчах подряд – в течение пяти с половиной лет. Последнее поражение было датировано октябрем 2014 года. Справедливости ради заметим, что англичане уступили "Атлетико" лишь в дополнительное время. А вот в основные 90 минут они победили – 1:0.

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Зато вратарь "Атлетико" Ян Облак установил рекорд в нынешнем сезоне ЛЧ, совершив девять "сэйвов" за матч. Ранее никто из голкиперов до такого подвига не дошел.

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А вот у французского "Пари Сен-Жермена" – наоборот, повод для радости. Несмотря на все свои многомиллионные трансферы, парижане вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые за последние четыре года!

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