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"Клуб испугался": Неймар раскритиковал "ПСЖ" после матча с "Боруссией"

19 февраля, 09:51

Бразилец винит клуб в его плохой форме в матче Лиги чемпионов

Неймар

Неймар / Фото: Reuters

Нападающий "ПСЖ" Неймар после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией" раскритиковал решение клуба поберечь его в последних встречах чемпионата Франции и Кубка Франции. Ранее мы рассказывали, что "Боруссия" сокрушает "ПСЖ" дублем дебютанта Холанна, Неймар отвечает одним голом.

"Трудно было не играть на протяжении четырех матчей кряду, но это было не мое решение, а выбор клуба, врачей. Мы много говорили об этом, мне это не нравилось. Я хотел играть и чувствовал себя хорошо, но клуб испугался, и это сказалось на мне", – пожаловался Неймар.

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Отметим, что до матча с "Боруссией" бразилец пропустил три матча в чемпионате Франции и одну игру в Кубке. Неймар стал автором единственного гола "ПСЖ" в Дортмунде. Ответная игра между командами состоится во Франции 11 марта.

Кстати, игрок "Боруссии" "унизил" опонента из "ПСЖ" и получил награду от УЕФА. Джейдон Санчо поиздевался над Марко Вератти в матче Лиги чемпионов.

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Смотрите обзор матча "Боруссия" – ПСЖ" (2:1)

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Лига чемпионов псж Неймар Боруссия Дортмунд

Источник: getfootballnewsfrance

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