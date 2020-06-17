Когда стартует новый сезон еврокубков: УЕФА назвал даты и изменил формат отбора

Вплоть до плей-офф раунда победители отборочных раундов будут определяться по итогам одного матча

Новые сезоны еврокубков стартует 8 августа. На этот день запланированы матчи предварительного раунда Лиги чемпионов. Ранее мы писали, что Лигу чемпионов доиграют в Лиссабоне: опубликован официальный календарь. Оставшиеся матчи Лиги чемпионов доиграют в формате мини-турнира.

УЕФА пришлось сместить всю осеннюю часть евротурниров и сократить отборочные раунды до одного матча. Исключение составит раунд плей-офф Лиги чемпионов, который пройдет в формате спаренных матчей. Хозяев поля в одноматчевых раундах определит жеребьевка.

Отметим, что вице-чемпион Украины стартует с третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, а в квалификации Лиги Европы представители Украины стартуют с четвертого раунда. Добавим, что чемпион автоматически пропадает в групповой этап Лиги чемпионов, а бронзовый призер стартует сразу с группы Лиги Европы, если это право у него не отберет обладатель Кубка Украины.

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Также был опубликован официальный календарь доигровки Лиги Европы. Оставшиеся матчи Лиги Европы проведут в четырех немецких городах, а финал примет Кельн. Украину в турнире представляет только донецкий "Шахтер".

Новый календарь квалификации и группового этапа сезона 2020/21:

Лига чемпионов УЕФА-2020/21

Предварительный раунд: 8 и 11 августа

Первый отборочный раунд: 18/19 августа

Второй отборочный раунд: 25/26 августа

Третий отборочный раунд: 15/16 сентября

Раунд плей-офф: 22/23 и 29/30 сентября

Групповой этап: 20/21 и 27/28 октября, 3/4 и 24/25 ноября, 1/2 и 8/9 декабря

Лига Европы УЕФА-2020/21

Предварительный раунд: 20 августа

Первый отборочный раунд: 27 августа

Второй отборочный раунд: 17 сентября

Третий отборочный раунд: 24 сентября

Раунд плей-офф: 1 октября

Групповой этап: 22 и 29 октября, 5 и 26 ноября, 3 и 10 декабря

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Расписание дальнейших стадий осталось без изменений.

Жеребьевки групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2020/21 пройдут в Афинах в Культурном центре имени Ставроса Ниархоса 1 и 2 октября 2020 года соответственно.

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