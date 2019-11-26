Конец железной дороги: "Локомотив" прощается не только с Лигой, но и с евровесной

"Байер", который набрал шесть очков в последних двух матчах, как минимум третий в группе D

Юрий Семин "Локомотив" / Фото: Reuters

Московский "Локомотив" на своем поле проиграл 0:2 "Байеру" и за тур до конца группового этапа попрощался не только с надеждами плей-офф Лиги чемпионов, но и на евровесну в целом. Леверкузенцы сейчас опережают "железнодорожников" на три очка, но даже если в последнем туре немцы проиграют, а "Локо" дожмет "Атлетико", при равенстве баллов команда Юрия Семина будет уступать по личным встречам – в Германии она победила 2:1, а дома уступила 0:2.

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Причем после первых трех туров у "Байера" не было ни одного очка, а тут за две встречи кряду сразу максимум – шесть. Конечно, свое влияния на ход поединка оказал быстрый мяч, который москвичи по сути забили себе сами. "Фармацевты" разыграли угловой, мяч заметался по штрафной и в конце концов нашел ногу Жемалетдинова, от которого и залетел в сетку. Россияне ринулись отыгрываться, не использовали несколько хороших моментов и чуть не нарвались еще и на пенальти. Но, просмотрев повтор, судья решил, что Бэйли никто не сбивал.

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А во втором тайме точку поставил Бендер и тоже после розыгрыша "стандарта", воспользовавшись явно заготовленным забросом Арангиса. Футболисты "Локомотива" пытались отыграться, но даже очень перспективный Миранчук, которого сватают в "Ювентус", не сумел организовать такой важный для москвичей гол. А "Байер" с шестью очками гарантировал себе как минимум третье место и путевку в плей-офф Лиги Европы.

Ранее мы писали, что Сарри и Коста спасают "Ювентус" в матче с "Локомотивом". В четвертом туре Лиги чемпионов москвичи упустили ничью в матче с туринцами, пропустив гол на 93-й минуте.

Смотрите, как "Байер" в прошлом туре переиграл "Атлетико" – 2:1

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