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Коронавирус сорвал финал предварительного раунда нового сезона Лиги чемпионов

11 августа, 19:47

Александр Трикиша Александр Трикиша

В клубе из Косово обнаружили второй случай заражения коронавирусом

Финальный матч предварительного раунда Лиги чемпионов между "Дритой" (Косово) и "Линфилдом" (Северная Ирландия) не состоится после того, как второй игрок клуба из Косово дал положительный результат на COVID-19, сообщается на официальном сайте УЕФА.

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УЕФА вынужден был отменить проведение матча, так как швейцарские органы здравоохранения в сотрудничестве приняли решение поместить всю команду "Дрита" в карантин после второго слуая заражения коронавирусом среди футболистов команды.

Игрок, у которого вчера был положительный результат, еще три дня назад сдал отрицательный результат на COVID-19 в рамках комплексной системы тестирования. Сообщается, что до момента прибытия в Швейцария все игроки "Дриты" имели отрицательный результат.

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Первый случай заражения коронавирусом обнаружили в "Дрите" в прошлую пятницу после матча с клубом "Интер Эскальдес" из Андорры. Игрок был помещен в карантин вместе с другим футболистом, который сдал отрицательный тест, но имел контакт с зараженным.

Теперь дело будет передано в Контрольно-дисциплинарный орган УЕФА для принятия решения в соответствии с новым регламентом турнира, утвержденному Исполнительным комитетом УЕФА на прошлой неделе. "Дрите" могут засчитать техническое поражение за невозможность провести матч.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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футбол Лига чемпионов коронавирус

Источники: UEFA.com , Сегодня|Спорт

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