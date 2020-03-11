Битву "МанСити" – "Арсенал" отменили из-за карантина лондонской команды: АПЛ боится коронавируса

Сообщение о том, что президент греческого "Олимпиакоса" заразился коронавирусом, привело к отмене матча чемпионата Англии. Сегодня, 11 марта, должен был пройти перенесенный поединок 28-го тура Премьер-лиги "Манчестер Сити" – "Арсенал". Но из-за того, что "Канониры" играли с греками в Лиге Европы, а президент "Олимпиакоса" общался с некоторыми игроками и сотрудниками английской команды, все они помещены на карантин.

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На самом деле, контакт игроков "Арсенала" с президентом "Олимпиакоса" был еще 27 февраля и медицинский отдел лондонцев считает факт заражения маловероятным, но в клубе ответственно относятся к просьбе провести дома 14 дней после контакта с зараженным человеком. И английская Премьер-лига пошла "Канонирам" навстречу и разрешила перенести поединок на неопределенный срок.

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По мнению лиги, новость о заражении коронавирусом Маринакиса означает, что нет другой альтернативы, кроме как потратить время на проведение надлежащей оценки риска. Принимаются все необходимые меры, и в настоящее время Премьер-лига не планирует откладывать какие-либо другие матчи.

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14 дней карантина лондонцев истекают уже 12 марта, поэтому на дальнейшие игры "Арсенала" эта ситуация с коронавирусом не должна повлиять. Ранее мы писали, что чемпиона Италии могут определить с помощью матчей плей-офф. С таким предложением выступил глава Итальянской федерацией футбола Габриэле Гравина. Также возможен вариант, когда победитель Серии А не будет объявлен.

Смотрите обзор матча между "Арсеналом" и "Олимпиакосом"

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