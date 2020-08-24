Левандовски, Холанд, Мораес и другие: лучшие бомбардиры Лиги чемпионов

Польский нападающий "Баварии" вышел на четвертое место по голам в истории турнира

Вчерашняя победа "Баварии" над "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов закрыла затяжной сезон еврокубков 2019/2020. 32-летний форвард мюнхенского клуба Роберт Левандовски, кроме главного трофея, завоевал и звание лучшего бомбардира турнира.

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В минувшем сезон поляк забил 15 мячей, доведя общее их количество до 68. Больше удавалось забивать лишь Криштиану Роналду в форме "Реала": в сезонах 203/2014 (17) и 2015/2016 (16). По суммарному показателю Левандовски вышел на четвертую позицию обойдя француза Карима Бензема из "Реала" (66). В скором времени Роберт может обойти легендарного испанца Рауля (71), а вот до показателей Роналду (130) и Месси (115) ему будет очень тяжело дотянуться.

На втором месте в сезоне оказался молодой норвежский талант Эрлинг Холанд, который в составе "Зальцбурга" и дортмундской "Боруссии" отличился 10 раз. На один гол меньше у еще одного атакующего игрока "Баварии" – Сержа Гнабри. По шесть мячей забили Габриэл Жезус и Рахим Стерлинг из "МанСити", Мемфис Депай из "Лиона", Дрис Мертенс из "Наполи" и Гарри Кейн из "Тоттенхэма", сообщает официальный сайт УЕФА.

"Шахтер" в сезоне 2019/2020 выступал только на групповой стадии, забив восемь мячей в шести встречах. По два гола в активе Жуниора Мораеса и Манора Соломона, по одному – у Додо, Тете, Алана Патрика и Евгения Коноплянки.

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