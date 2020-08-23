Українська
$ 27,48
32,55

Новости Лиги чемпионов 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Лиги чемпионов 2019

Видео голов и обзор финала Лиги чемпионов "ПСЖ" – "Бавария"

23 августа, 22:56

Александр Трикиша Александр Трикиша

Голы и лучшие моменты матча "ПСЖ" - "Бавария" в Лиссабоне

Сегодня в финале Лиги чемпионов французский "Пари Сен-Жермен" встречался с немецкой "Баварией". Матч начался в 22:00. Онлайн "ПСЖ" – "Бавария" с описанием всех ключевых моментов и видеоповторами голов есть на нашем сайте. Также матч в прямом эфире можно смотреть с помощью сервиса Oll.tv.

Реклама

Первый опасный момент создала французская команда, когда Неймар практически вышел один на один с Мануэлем Нойером, но немецкий голкипер сначала спас свою команду после выстрела бразильца, а затем еще и перехватил его передачу в центр на партнера.

"Бавария" ответила выстрелом лучшего бомбардира команды Роберта Левандовского в штангу. Спустя несколько минут поляк снова угрожал воротам соперника, но с его выстрелом справился Кейлор Навас.

Реклама

А перед самым свистком на перерыв стопроцентный момент упустил Килиан Мбаппе, пробивший прямо в руки Нойеру с 10-ти метров.

В тренде
"ПСЖ" – "Бавария": онлайн финала Лиги чемпионов

Стартовые составы команд:

"ПСЖ": Навас, Тьяго Силва, Кимпембе, Керер, Маркиньос, Мбаппе, Паредес, Неймар, Ди Мария, Бернат, Эррера
Запасные: Рико, Булка, Верратти, Шупо-Мотинг, Икарди, Сарабия, Кюрзава, Диалло, Дракслер, Баккер, Гуэй, Дагба

Реклама

"Бавария": Нойер, Алькантара, Левандовски, Боатенг, Горецка, Дэвис, Гнабри, Мюллер, Алаба, Коман, Киммих
Запасные: Ульрайх, Хофманн, Одриосола, Зюле, Павар, Хави Мартинес, Коутиньо, Кюизанс, Перишич, Лукас, Толиссо, Зиркзее

Смотрите, как играли финалисты Лиги чемпионов:

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лига чемпионов видео голов Бавария ПСЖ

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"ПСЖ" – "Бавария": онлайн финала Лиги чемпионовФутбол
Позор
Позор "Барселоны" в смешных фотожабах: Месси сравнили с козлом и уткойЛига чемпионов
Видео голов и обзор матча
Видео голов и обзор матча "Барселона" – "Бавария"Лига чемпионов
1/4 финала Лиги чемпионов: все результаты
1/4 финала Лиги чемпионов: все результатыЛига чемпионов
Тренер
Тренер "Баварии" уволен за расистские словечки во время обсуждения игроковФутбол
"Барселона" – "Бавария": онлайн суперматча в Лиге чемпионовФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять