Видео голов и обзор финала Лиги чемпионов "ПСЖ" – "Бавария"

Сегодня в финале Лиги чемпионов французский "Пари Сен-Жермен" встречался с немецкой "Баварией". Матч начался в 22:00. Онлайн "ПСЖ" – "Бавария" с описанием всех ключевых моментов и видеоповторами голов есть на нашем сайте. Также матч в прямом эфире можно смотреть с помощью сервиса Oll.tv.

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Первый опасный момент создала французская команда, когда Неймар практически вышел один на один с Мануэлем Нойером, но немецкий голкипер сначала спас свою команду после выстрела бразильца, а затем еще и перехватил его передачу в центр на партнера.

"Бавария" ответила выстрелом лучшего бомбардира команды Роберта Левандовского в штангу. Спустя несколько минут поляк снова угрожал воротам соперника, но с его выстрелом справился Кейлор Навас.

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А перед самым свистком на перерыв стопроцентный момент упустил Килиан Мбаппе, пробивший прямо в руки Нойеру с 10-ти метров.

Стартовые составы команд:

"ПСЖ": Навас, Тьяго Силва, Кимпембе, Керер, Маркиньос, Мбаппе, Паредес, Неймар, Ди Мария, Бернат, Эррера

Запасные: Рико, Булка, Верратти, Шупо-Мотинг, Икарди, Сарабия, Кюрзава, Диалло, Дракслер, Баккер, Гуэй, Дагба

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"Бавария": Нойер, Алькантара, Левандовски, Боатенг, Горецка, Дэвис, Гнабри, Мюллер, Алаба, Коман, Киммих

Запасные: Ульрайх, Хофманн, Одриосола, Зюле, Павар, Хави Мартинес, Коутиньо, Кюизанс, Перишич, Лукас, Толиссо, Зиркзее

Смотрите, как играли финалисты Лиги чемпионов:

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