Сумасшедшая реакция сногсшибательной жены футболиста "ПСЖ" на гол Маркиньоса

Французский "ПСЖ" впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов, крупно переиграв в полуфинале немецкий "Лейпциг" со счетом 3:0. Первый гол парижан уже на 13 минуте встречи забил бразильский полузащитник Маркиньос. Анхель Ди Мария навесом со штрафного нашел голову Маркиньоса, который пробил без шансов для Гулачи, и этот гол чуть не довел до истерики эффектную жену бразильца.

Реклама

Читайте также: Полуголые Неймар и Мбаппе сорвали глотки, отмечая выход в финал ЛЧ: видео из раздевалки "ПСЖ"

Вторая половинка Маркиньоса Кэрол Кабрино, которая является известной моделью и певицей в Бразилии, вместе с двумя детьми болела за мужа у экрана телевизора. Супруга невероятно обрадовалась, когда ее муж поразил ворота немецкой команды и разрыдалась от счастья.

Отметим, что Кабрино начала петь с детства, а первый успех пришел в 15 лет, когда ее песни на YouTube начали пользоваться широкой популярностью. Вскоре певица решила попробовать свои силы на национальных талант-шоу, после чего ее карьера резко пошла вверх.

Реклама

Со своим будущим мужем девушка познакомилась в 2014 году. А вскоре Маркиньос сделал ей предложение у Эйфелевой башни.

"Кэрол очаровала меня с первой же фотографии. На ней она была на пляже и в купальнике, поэтому я ни на секунду не сомневался – свадьба должна пройти на курорте Транкозо", – признался впоследствии Маркиньос.

INSTAGRAM

Реклама

Ранее жена игрока "Динамо" показала, как плавает в бассейне. Девушка на отдыхе сфотографировалась в розовом купальнике.

Смотрите, как "ПСЖ" выбил из Лиги чемпионов "Лейпциг"

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама