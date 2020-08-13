"Лейпциг" – "Атлетико": онлайн матча 1/4 Лиги чемпионов

В четверг, 13 августа, на стадионе "Жозе Алваладе" в Лиссабоне проходит второй четвертьфинал Лиги чемпионов. В столице Португалии встречаются "Лейпциг" и "Атлетико". Судит немецко-испанское противостояние поляк Шимон Марчиняк. Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн этой битвы с видео и фото самых важных моментов.

ОНЛАЙН "ЛЕЙПЦИГ" – "АТЛЕТИКО"

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Уже известно, что победитель пары "Лейпциг" – "Атлетико" в полуфинале Лиги чемпионов встретится с Неймаром и Мбаппе. Напомним, накануне "ПСЖ" обыграл "Аталанту" Малиновского 2:1, забив два мяча за три минуты в концовке основного времени.

"Лейпциг" – "Атлетико": путь к четвертьфиналу

На групповом этапе немцы потерпели только одно поражение и заняли первое место в своем квартете. А в 1/8 финала "Лейпциг" уничтожил "Тоттенхэм", обыграв его 1:0 на выезде и 3:0 дома. Поэтому еще один скальп, снятый "быками", явно не будет сенсацией.

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В свою очередь, "Атлетико", не самым ярким образом пройдя групповой этап, на стадии 1/8 финала неожиданно выбил из турнира действующего обладателя трофея "Ливерпуль".

"Лейпциг" – "Атлетико": сравнение стоимости команд

На поле "Жозе Алваладе" сойдутся команды, суммарная трансферная стоимость которых оценивается в 1,3 миллиарда евро. При этом кадровую обойму "Атлетико" портал Transfermarkt оценивает на 277 миллионов евро дороже, чем состав "Лейпцига". В среднем же один игрок немецкого клуба стоит 18 млн евро, а испанского – 25 млн евро.

"Лейпциг" – "Атлетико": ориентировочные составы от УЕФА

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"ЛЕЙПЦИГ": Гулачи; Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг; Лаймер, Забитцер, Кампл, Мюкиле; Форсберг, Нкунку; Шик

Не сыграет: Конате (бедро)

Дозаявлен: Уго Новоа

Отзаявлены: Ампаду, Якель, Вернер, Вольф

"АТЛЕТИКО": Облак; Триппьер, Хименес, Савич, Лоди; Коке, Эррера, Сауль, Карраско; Льоренте; Коста

Не сыграют: Врсалько (колено), Корреа (болезнь)

Под вопросом: Томас (мышечная травма)

Дозаявлены: нет

Отзаявлены: нет

"Лейцпиг" – "Атлетико": заявления тренеров

Главный тренер "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн: "Мы намерены играть в свой футбол и думать о собственной игре. Безусловно, у "Атлетико" куда больше опыта в двухматчевых противостояниях. Но сейчас все решится в одной игре. Конечно, есть давление и напряжение. Нам важно успокоить футболистов, а не повышать давление на них"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне: "Нас ждет хороший матч с хорошей командой. У нее молодой тренер, который здорово делает свою работу. Отличная команда, заняла третье место в чемпионате Германии. Выиграть не просто важно, это единственный вариант. Я сосредоточен на том, чтобы как можно лучше подготовиться к игре и направить ее в нужное нам русло. Повторю, победить не важно. Это единственное, что можно сделать"

"Лейпциг" – "Атлетико": где смотреть матч

В прямом эфире матч "Лейпциг" – "Атлетико" 13 августа, начиная с 22:00, покажет канал "Футбол 2". Также прямая трансляция поединка пройдет на сервисе OLL.TV. Посмотреть игру в повторе можно на следующий день, в пятницу, в 11:00 на канале "Футбол 1" и в 15:00 на канале "Футбол 2".

"Лейпциг" – "Атлетико": прогноз на матч

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Фаворитом поединка 1/4 финала Лиги чемпионов аналитики букмекерских контор называют "Атлетико". На его победу в основное время установлен коэффициент 2.15, на ничью – 3.25, на победу "Лейпцига" – 3.80. Иными словами, вероятность выигрыша испанцев по итогам 90 минут оценивают в 51 процент, ничейного исхода – в 26 процентов, выигрыша немцев – в 23 процента. Наиболее вероятным счетом основного времени называют 1:0 в пользу "Атлетико" (коэффициент 5.70).

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Что касается выхода в полуфинал Лиги чемпионов с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, то коэффициент на "Атлетико" равен 1.51, тогда как на "Лейпциг" – 2.58. То есть 63% против 37% – в пользу мадридцев.

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