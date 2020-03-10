"Лейпциг" – "Тоттенхэм": онлайн ответного поединка Лиги чемпионов

Лига чемпионов вновь радует поклонников. Во вторник, 10 марта, между собой повторно сыграют "Лейпциг" и "Тоттенхэм". Первый матч 1/8 финала закончился со счетом 1:0 в пользу немецкой команды. Начало трансляции в 21:45 по киевскому времени. Мы проведем онлайн поединка Лиги чемпионов "Лейпциг" – "Тоттенхэм" с яркими фото и всеми ключевыми комментариями.

Смотрите обзор первого матча "Тоттенхэм" – "Лейпиг":

Перед тем, как встретится между собой, оба коллектива отыграли поединки во внутренних чемпионатах. "Лейпциг" дома не смог обыграть "Вольфсбург" (0:0), а "Тоттенхэм" сыграл вничью с "Бернли" (1:1)

Кадровые потери.

Из-за травмы эту встречу пропустит лучший бомбардир "Тоттенхема" в групповом этапе ЛЧ Харри Кейн, который вернется в строй лишь в начале мая. Не сможет помочь своей команде один из основных полузащитников Мусса Сиссоко, который из-за травмы колена пропустит около 3 месяцев. Кроме того, из-за травмы руки не сыграет полузащитник Сон Хын Мин, который забил 5 мячей в 6 матчах группового этапа.

Хватает потерь и у "Лейпцига". Из-за травм игру пропустят защитники Вилли Орбан и Ибраима Конате, а также полузащитники Кевин Кампль.

"РБ Лейпциг": Гулач; Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг; Адамс, Лаймер, Забитцер, Анхелиньо; Вернер, Шик, Нкунку

Не сыграет: Орбан (колено)

Под вопросом: Кампл (голеностоп), Конате (задняя мышца бедра), Вернер (бедро)

"Тоттенхэм": Льорис; Орье, Алдервейрелд, Санчес, Дайер, Вертонген; Уинкс, Ло Чельсо; Ламела, Лукас Моура, Алли

Не сыграют: Кейн (задняя мышца бедра), Сон (рука), Сиссоко (колено), Бергвейн (голеностоп), Фойт (бедро), Дэвис (голеностоп)

Моуринью готов дать бой.

В целом, к ответной встрече коллектив Нагельсманна подходит с серией из пяти матчей без поражений в рамках Лиги чемпионов. Но не только этот, а также факт того, что английский клуб проиграли два последних матча в этом соревновании, делают фаворитом второго матча хозяев. Тем не менее, Моуринью так просто сдаваться не будет. Несмотря на все кадровые потери, "особенный" все-таки планирует добыть важную победу в Германии.

Что говорили тренеры:

Юлиан Нагельсманн. Фото: Reuters/Andrew Boyers

"Я не слишком много думаю о том, чем бы стала моя победа над Моуринью. Я думаю о том, как здорово было бы пройти "Тоттенхэм". Как я уже говорил, мне далеко до уровня Моуринью. Сомневаюсь, что сумею выиграть за карьеру столько трофеев. Вернер? Он вчера тренировался в общей группе. Если все пойдет по плану, завтра он сыграет в основном составе", – отметил главный тренер "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн.

Жозе Моуринью / Фото: Reuters

"К перерыву мы уступаем 0:1. Мы проигрывали 0:1 к перерыву и два дня назад. В этом сезоне с нами подобное уже случалось. Вы спрашиваете, как забить два мяча без Сона, Кейна и Бергвейна? Голы забиваются по-разному. Убежден, что "Тоттенхэм" не станет единственным клубом, с которым я не выиграю ни одного трофея. Я побеждал со всеми клубами, и верю, что сделаю это и с "Тоттенхэмом", – рассказал наставник Тоттенхэма Жозе Моуринью.

Ранее мы рассказывали, что Жозе Моуринью пошутил на тему коронавируса. Главный тренер "Тоттенхэма" "отказался" жать руку журналисту перед пресс-конференцией.

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