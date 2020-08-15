"Манчестер Сити" – "Лион": онлайн матча с видео-повторами голов

Сегодня станет известный последний полуфиналист Лиги чемпионов. На стадионе "Жозе Алваладе" в Лиссабоне встречаются английский "Манчестер Сити" и французский "Лион". Уже известно, что в 1/2 финала победитель этого противостояния сразится с "Баварией". Матч "МанСити" – "Лион" начнется в 22:00, мы проводим онлайн с оперативными повторами голов и ярких моментов встречи.

"Манчестер Сити" – "Лион"

В 1/8 финала "Манчестер Сити" дважды обыграл мадридский "Реал" с одинаковым счетом – 2:1. в обоих поединках не сыграл наш представитель – Александр Зинченко в первой игре не был в заявке, а в ответном матче просидел всю игру в запасе. Смотрите видео голов и обзор повторного матча 1/8 финала:

В свою очередь, "Лион" сенсационно прошел "Ювентус". Победив дома с минимальным счетом 1:0, французы на выезде проиграли 1:2, но благодаря голу в гостях прошли в следующий раунд ЛЧ. Смотрите обзор матча "Ювентус" – "Лион":

"Манчестер Сити" – "Лион": слова тренеров

Главный тренер "Барселоны" Хосеп Гвардиола:

С "Лионом" мы хорошо знакомы. Прекрасная организация игры, никаких разрывов между линиями, агрессивная борьба у чужих ворот, высокие скорости, классные крайние защитники, умелые исполнители "стандартов". Это команда высшего класса.

Я очень горжусь тем, как мы работали в последние две-три недели. Теперь самое время проявить себя. Хочу, чтобы команда играла в свой футбол, вкладывала в дело всю душу. Ну а дальше его величество футбол уже решит – достойны мы выйти в полуфинал или нет.

В двухматчевом противостоянии ты всегда держишь в уме ответную игру. Сейчас же это словно Кубок Англии или Кубок английской лиги. Такой формат нам тоже знаком. Футболистам эти матчи всегда по душе. Второго шанса не будет – ты идешь дальше или вылетаешь. Отправляешься в Манчестер или остаешься в Лиссабоне еще на четыре дня. Так что подход совершенно другой.

Все решится в одном матче, который будет сродни финалу. Постараемся избежать ошибок, поскольку иначе нас непременно накажут. Давление никуда не девается, но мы сделаем все, чтобы выиграть.

Среди фаворитов Лиги чемпионов всегда будут "Бавария", "Барселона" и "Реал", а также гранды из Англии и Франции. Такая конкуренция нам по нраву. Но в одном матче произойти может абсолютно все что угодно.

Главный тренер "Лиона" Руди Гарсия:

Две команды из Франции в полуфинале Лиги чемпионов – это было бы историческое достижение! И мы очень хотим повторить результат "ПСЖ". В двух матчах легче преподнести сенсацию, чем в одноматчевом противостоянии. И все-таки нам удалось выбить "Ювентус". Теперь будет одна игра с "Сити", и все в наших руках.

Надеюсь, мы будем в той же блестящей форме, что и в кубковом финале с "ПСЖ", а также в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом". Мы два месяца работали в поте лица, и это должно принести плоды.

Обязательно нужно доставлять мяч форвардам и остро действовать у чужих ворот. В матче с "Манчестер Сити" выиграть владение мячом практически невозможно. Контроль мяча у "Сити" в крови. Но мы должны стараться как можно быстрее вернуть мяч себе. Нельзя давать сопернику спокойно играть в свою игру.

Тактика, конечно, очень важна. Но психология и командный дух могут сыграть ключевую роль в завоевании путевки в полуфинал. Коллектив у нас очень сплоченный, и я уверен, что мы сделаем все возможное ради выхода в следующий этап.

"Манчестер Сити" – "Лион": прогноз букмекеров

Англичане – очень большие фавориты противостояния. Коэффициент на победу "МанСити" в основное время матча составляет всего 1.20, тогда как ставку на победу "Лиона" можно сделать с котировкой 13.5, а на ничью – 7.20.

Аналитики букмекерских контор рассчитали такую вероятность результата матча в основное время: победа английского клуба 80 процентов, ничья 13 процентов, победа французов 7 процентов.

Коэффициенты на победу в противостоянии с учетом возможного дополнительного времени и серии пенальти такие: 1.11 на "Манчестер Сити" и 7.50 на "Лион". Значит, с вероятностью в 87 процентов в полуфинал пробьется Зинченко и компания.

Что касается количества забитых мячей, то с вероятностью в 65 процентов их будет три или больше. Коэффициент на "больше 2,5 голов" составляет 1.45, а на "меньше 2,5 голов" котировка 2.75.

Тройка вероятных авторов голов в составе каждого клуба:

Габриэл Жезус, "МанСити" – 1.87 (коэффициент на "забьет гол")

Рахим Стерлинг, "МанСити" – 2.05

Кевин де Брейне, "МанСити" – 2.50

Мусса Дембеле, "Лион" – 4.30

Мемфис Депай, "Лион" – 4.50

Максвелл Корне и Хуссем Ауар, оба "Лион" – по 9.00

Габриэл Жезус / Фото: Reuters

"Манчестер Сити" – "Лион": где смотреть

Матч в прямом эфире покажет канал "Футбол 2", также смотреть игру онлайн можно на сервисе OLL.TV. Повтор поединка будет доступен на следующий день на канале "Футбол 1" в 11:00 и на канале "Футбол 2" в 15:00.

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