"Лион" – "Ювентус": где смотреть матч плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня "Лион" попытается сделать первый шаг к заколдованному для себя четвертьфиналу Лиги чемпионов. Французам уже 10 лет не удается пройти барьер 1/8-й, а тут еще им на пути попался "Ювентус", который уже ни один год правит бал в Италии и весьма регулярно преодолевает данную стадию. Мультимедийный онлайн "Лион" – "Ювентус" уже идет на нашем сайте. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени, а в прямом эфире его покажет телеканал Футбол 1.

Отметим, что статистика "Лиона" в двухматчевых противостояниях с итальянскими клубами в еврокубках не очень хороша – только две победы при пяти поражениях. Лионцы потерпели пять неудач кряду, прежде чем взяли верх над "Ромой" в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2016/17 – 4:2 дома и 1:2 в гостях. И эта домашняя победа над римлянами в 2017 году – единственная для команды Руди Гарсии в последних девяти матчах с итальянцами.

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Последний раз французская команда играла против представителя Серии А на групповом этапе Лиги Европы-2017/18, когда встречался с "Аталантой" – 1:1 дома и 0:1 в гостях. А вот для "Ювентуса" клубы из Франции, наоборот, очень комфортные соперники. Туринцы проводит спаренные матчи плей-офф против представителя чемпионата Франции впервые с сезона-2016/17, когда в полуфинале Лиги чемпионов обыграли "Монако" – 2:0 в гостях и 2:1 дома. "Старая синьора" победила во всех 12 двухматчевых схватках с клубами из Лиги 1.

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