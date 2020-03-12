"Ливерпуль" повторил судьбу "Барселоны": кошмарный антирекорд в Лиге чемпионов

Оба действующих финалиста Лиги чемпионов не смогли преодолеть 1/8 финала впервые за 13 лет. Напомним, ранее "Тоттенхэм" проиграл по сумме двух встреч "Лейпцигу" (0:1, 0:3), а следом за "шпорами" турнир покинул и "Ливерпуль", пропустивший от "Атлетико" три мяча в овертайме ответного поединка (0:1, 2:3).
В последний раз вылет обоих действующих финалистов Лиги чемпионов в первом же раунде плей-офф произошел в сезоне-2006/2007. Тогда пробиться в четвертьфинал не сумели "Арсенал" и "Барселона", годом ранее встречавшиеся в финале (1:2). "Канониры" 13 лет назад уступили ПСВ (0:1, 1:1), а каталонцы из-за правила гостевого гола пропустили дальше "Ливерпуль" (1:2, 1:0).
Смотрите обзор матча "Ливерпуль" – "Атлетико" (2:3)
Смотрите обзор матча "Лейпциг" – "Тоттенхэм" (3:0)
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Напомним, в решающем матче предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов, который прошел в Мадриде, "Ливерпуль" оказался сильнее "Тоттенхэма" (2:0).
Обзор английского финала ЛЧ-2019
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