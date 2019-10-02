"Ливерпуль" – "Зальцбург": Клопп переиграет своего оппонента

Все расклады в битве на "Энфилде"

Юрген Клопп / Фото: AFP

В среду, 2 октября, в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся английский "Ливерпуль" и австрийский "Зальцбург". Встреча пройдет в Ливерпуле на стадионе "Энфилд". Мы проведем онлайн матча "Ливерпуль" – "Зальцбург" с фото и видео голов.

Букмекеры считают безоговорочным фаворитом этого поединка действующего победителя турнира. На победу ливерпульского клуба дается коэффициент 1,27. На успех "Зальцбурга" можно поставить с коэффициентом 10,00. Ничья оценивается коэффициентом 6,25.

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В данный момент "Зальцбург" занимает первое место в турнирной таблице группы Е, имея в активе три очка. "Ливерпуль" находится на третьей позиции, не набрав пока ни одного очка.

Ранее мы сообщали, что лучшим тренером года по версии ФИФА признан наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп. Самый знаменитый очкарик мирового футбола удостоен этой награды на церемонии The Best в Милане.

Напомним, что в недавнем матче "Ливерпуль" повторил рекордную клубную победную серию из прошлого века. А уже в поединке с "Бернли" мерсисайдцы улучшили свое достижение.

Обзор Суперкубка УЕФА "Ливерпуль" – Челси"

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