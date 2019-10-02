Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,56
26,76

Новости Лиги чемпионов 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео

"Ливерпуль" – "Зальцбург": Клопп переиграет своего оппонента

2 октября, 13:33

Все расклады в битве на "Энфилде"

Юрген Клопп

Юрген Клопп / Фото: AFP

В среду, 2 октября, в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся английский "Ливерпуль" и австрийский "Зальцбург". Встреча пройдет в Ливерпуле на стадионе "Энфилд". Мы проведем онлайн матча "Ливерпуль" – "Зальцбург" с фото и видео голов.

Групповой этап
Группа E
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ЗальцбургЗальцбургЗал
1
1
0
0
6
2
4
3
Забитые 6
Пропущеные 2
Разница 4
Результаты последних матчей: В
2
НаполиНаполиНап
1
1
0
0
2
0
2
3
Забитые 2
Пропущеные 0
Разница 2
Результаты последних матчей: В
3
ЛиверпульЛиверпульЛив
1
0
0
1
0
2
-2
0
Забитые 0
Пропущеные 2
Разница -2
Результаты последних матчей: П
4
ГенкГенкГен
1
0
0
1
2
6
-4
0
Забитые 2
Пропущеные 6
Разница -4
Результаты последних матчей: П

Букмекеры считают безоговорочным фаворитом этого поединка действующего победителя турнира. На победу ливерпульского клуба дается коэффициент 1,27. На успех "Зальцбурга" можно поставить с коэффициентом 10,00. Ничья оценивается коэффициентом 6,25.

Реклама

Читайте также: "Ливерпуль" – "Зальцбург": где смотреть битву австрийцев с обладателем ЛЧ

В данный момент "Зальцбург" занимает первое место в турнирной таблице группы Е, имея в активе три очка. "Ливерпуль" находится на третьей позиции, не набрав пока ни одного очка.

В тренде
Временные странники с украинским следом: что нужно знать об "Аталанте" – сопернике "Шахтера" в ЛЧ
Дуван Сапата - самый дорогой футболист "Аталанты"

Ранее мы сообщали, что лучшим тренером года по версии ФИФА признан наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп. Самый знаменитый очкарик мирового футбола удостоен этой награды на церемонии The Best в Милане.

Напомним, что в недавнем матче "Ливерпуль" повторил рекордную клубную победную серию из прошлого века. А уже в поединке с "Бернли" мерсисайдцы улучшили свое достижение.

Обзор Суперкубка УЕФА "Ливерпуль" – Челси"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Лига чемпионов Ливерпуль Зальцбург

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Онлайн матча
Онлайн матча "Аталанта" – "Шахтер" в Лиге чемпионов: Соломон вырывает победуЛига чемпионов
Где смотреть матч Лиги чемпионов
Где смотреть матч Лиги чемпионов "Аталанта" – "Шахтер"Лига чемпионов
"Аталанта" – "Шахтер": видео голов и спорного пенальти в матче Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Манчестер Сити" – "Динамо" Загреб 2:0 – чемпион Англии без Зинченко дожал лучший клуб ХорватииЛига чемпионов
Пятов раскрыл секрет отбитого пенальти в матче с
Пятов раскрыл секрет отбитого пенальти в матче с "Аталантой"Лига чемпионов
Баварцы в гостях у
Баварцы в гостях у "Тоттенхэма" и другие матчи Лиги чемпионов: все результаты вторникаЛига чемпионов

Новости партнеров

Loading...