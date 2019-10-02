"Ливерпуль" – "Зальцбург": Клопп переиграет своего оппонента

В среду, 2 октября, в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся английский "Ливерпуль" и австрийский "Зальцбург". Встреча пройдет в Ливерпуле на стадионе "Энфилд". Мы проведем онлайн матча "Ливерпуль" – "Зальцбург" с фото и видео голов.
Букмекеры считают безоговорочным фаворитом этого поединка действующего победителя турнира. На победу ливерпульского клуба дается коэффициент 1,27. На успех "Зальцбурга" можно поставить с коэффициентом 10,00. Ничья оценивается коэффициентом 6,25.
Читайте также: "Ливерпуль" – "Зальцбург": где смотреть битву австрийцев с обладателем ЛЧ
В данный момент "Зальцбург" занимает первое место в турнирной таблице группы Е, имея в активе три очка. "Ливерпуль" находится на третьей позиции, не набрав пока ни одного очка.
В трендеВременные странники с украинским следом: что нужно знать об "Аталанте" – сопернике "Шахтера" в ЛЧ
Ранее мы сообщали, что лучшим тренером года по версии ФИФА признан наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп. Самый знаменитый очкарик мирового футбола удостоен этой награды на церемонии The Best в Милане.
Напомним, что в недавнем матче "Ливерпуль" повторил рекордную клубную победную серию из прошлого века. А уже в поединке с "Бернли" мерсисайдцы улучшили свое достижение.
Обзор Суперкубка УЕФА "Ливерпуль" – Челси"
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк