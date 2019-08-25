"Ливерпуль" повторил рекордную клубную победную серию из прошлого века

Английский клуб победил в 12-м матче подряд с учетом прошлого сезона Премьер-лиги

/ Фото: AFP

"Ливерпуль" на своем поле обыграл "Арсенал" (3:1) в матче 3-го тура чемпионата Англии. Эта победа стала для команды Юргена Клоппа уже 12-й подряд в национальном первенстве с учетом прошлого сезона, что является повторением победной серии в сезоне-1990/91.

После трех туров "Ливерпуль" набрал максимальное количество баллов, наколотив в ворота соперников девять мячей.

В стартовом матче сезона "Ливерпуль" проиграл "Манчестер Сити" матч за Суперкубок Англии. Один из пенальти в послематчевой серии реализовал наш Александр Зинченко.

Реклама

Впрочем, команда Юргена Клоппа реабилитировалась в матче за Суперкубок УЕФА, обыграв в послематчевой серии "Челси".

В тренде Ринат Ахметов поздравил шахтеров и дончан с праздниками: Пусть скорее на Донбасс придет долгожданный Мир

Ранее мы писали, что "Ливерпуль" готов продать Салаха. Согласно сообщениям СМИ, египетский форвард может покинуть английский клуб следующим летом.

Ранее сообщалось, что Вирджил ван Дейк, Лионель Месси и Криштиану Роналду претендуют на награду Лучшему футболисту сезона 2018/19 по версии УЕФА. Обладатель приза станет известен во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов в Монако 29 августа.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама