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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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"Локомотив" – "Ювентус" – где смотреть поединок в группе D

6 ноября, 18:04

Матч пройдет на "РЖД Арена"

Игроки "Ювентуса"

Игроки "Ювентуса" / Фото: Reuters

6 ноября московский "Локомотив" примет туринский "Ювентус" в рамках четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов. Местом встречи будет "РЖД Арена". Стартовый свисток там прозвучит в 19:55.

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Посмотреть поединок можно по подписке на Oll.tv

После первого круга в группе D лидируют "Ювентус" и "Атлетико", которые набрали по семь очков. "Локомотив" же находится на третьем месте и имеет в своем активе три балла.

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Групповой этап
Группа D
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
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Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ЮвентусЮвентусЮве
3
2
1
0
7
3
4
7
Забитые 7
Пропущеные 3
Разница 4
Результаты последних матчей: В В Н
2
АтлетикоАтлетикоАтл
3
2
1
0
5
2
3
7
Забитые 5
Пропущеные 2
Разница 3
Результаты последних матчей: В В Н
3
ЛокомотивЛокомотивЛок
3
1
0
2
3
5
-2
3
Забитые 3
Пропущеные 5
Разница -2
Результаты последних матчей: П П В
4
БайерБайерБай
3
0
0
3
1
6
-5
0
Забитые 1
Пропущеные 6
Разница -5
Результаты последних матчей: П П П

В прошлом туре команды встречались друг с другом в Турине, где сильнее оказался "Ювентус" (2:1).

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Победив в предстоящем матче, подопечные Маурицио Сарри обеспечат себе выход из группы. "Локомотиву" же попадание в плей-офф ЛЧ гарантируют победы во всех оставшихся матчах.

Кстати, журналисты из Италии раскрыли тайну победителя "Золотого мяча". Нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду посетили журналисты France Football. Представители издания, которое ежегодно вручает премию "Золотой мяч", побывали в Турине.

Как Криштиану Роналду проводит отпуск, смотрите видео:

Отпуск Криштиану Роналду. Instagram игрока

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Лига чемпионов Локомотив Москва Ювентус

Источник: Сегодня|Спорт

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