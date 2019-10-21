"Манчестер Сити" – "Аталанта": где смотреть матч соперников "Шахтера" в Лиге чемпионов

Этихад Стэдиум / Фото: Reuters

Во вторник, 22 октября, на Этихад Стэдиум в Манчестере состоится матч третьего тура групового этапа Лиги Чемпионов, в котором встретятся "Манчестер Сити" и "Аталанта". Начало поединка в 22:00. Мы будем вести онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" – "Аталанта".

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале на "Футбол 2".

После двух туров "Манчестер Сити" лидирует в группе C, выиграв два матча у "Шахтера" и "Динамо" Загреб. А "Аталанта" – аутсайдер группы, ведь проиграла свои матчи "горнякам" и хорватам.

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Подопечные Хосепа Гвардиолы постараются быстро получить преимущество, чтобы одержать третью победу в Лиге чемпионов без лишних затрат энергии и сосредоточиться на чемпионате Англии. Отставание от "Ливерпуля" серьезное, осечки крайне нежелательны, а потому поскорее выйти из группы и не отвлекаться от внутренних дел вплоть до февраля лишним не будет.

Кстати, наставника "Манчестер Сити" хотят выдвинуть на пост главы правительства Каталонии. Хосеп Гвардиола может податься в политику.

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