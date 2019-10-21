"Манчестер Сити" – "Аталанта": онлайн зарубы в Лиге чемпионов

Бернарду Силва и Александр Зинченко / Фото: Getty Images

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Во вторник, 22 октября, начнутся поединки группового этапа Лиги чемпионов. Для Украины, конечно же, главным поединком вечера станет встреча между "Шахтером" и "Динамо" Загреб. Кстати, мы проведем онлайн матча "Шахтер – "Динамо" Загреб.

Помимо этой встречи сыграют и главные конкуренты дончан за выход из группы – "Манчестер Сити" и "Аталанта". Матч начнется в 22:00. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляций с описанием всех ключевых моментов поединка.

ОНЛАЙН "Манчестер Сити" – "Ататаланта" 0:0

Поединок, в котором пересекутся два футболиста сборной Украины – Александр Зинченко и Руслан Малиновский.

Александр в последнее время хоть и не частый гость в старте чемпионов Англии, но выйти в этом противостоянии у него есть все шансы. Напротив – Руслан Малиновский. Полузащитник потихоньку стучится в основу команды и уже готов становится одним из лидеров центра поля.

Руслан Малиновский / Фото: Getty Images

В двух матчах группового этапа Лиги чемпионов "горожане" смогли набрать 6 очков, благодаря чему они уверенно вышли в лидеры турнирной таблицы Группы С.

Свой первый сезон в Лиге чемпионов команда из города Бергамо проводит крайне неудачно. Сейчас с нулем в графе набранных очков итальянский коллектив находится внизу турнирной таблицы.

"Люди говорят о Лиге чемпионов, как о нашей цели. Но мы все еще не готовы к этому. Мы много создаем, не проигрываем, но все равно можем совершенствоваться. За последние два сезона мы много забили, и я не сомневаюсь в этом компоненте, но мы должны продолжать работать над ним", – рассказал наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.

"Манчестер Сити, безусловно, способен выиграть Лигу чемпионов. Что касается нашего предстоящего матча, когда играешь против лучших, нечего терять, от этого игра получается еще более забавной."Аталанта" уже несколько лет добивается хороших результатов, этот энтузиазм помогает нам становиться все лучше и лучше. У нас замечательный состав", – рассказал наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини.

Ориентировочные составы:

"Манчестер Сити": Эдерсон; Канселу, Стоунз, Фернандиньо, Менди; Де Брейне, Родри, Гюндоган; Махрез, Агуэро, Стерлинг

Не сыграют: Ляпорт (колено), Сане (колено)

"Аталанта": Голлини; Толой, Джимшити, Масьелло; Хатебур, де Роон, Фройлер, Кастанье; Гомес, Иличич; Муриэль

Не сыграют: Сапата (приводящая мышца), Паломино (бедро), Кьер (приводящая мышца)

Напомним, ранее Леоненко отчитал Зинченко за "чумовую" радость и призывы к сексу. "Знаете, что сказал бы ему Валерий Васильевич Лобановский? Раз у тебя столько сил осталось после такой тяжелейшей игры – поехали на тренировку", – высказался Леоненко.

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