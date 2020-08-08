"Манчестер Сити" и "Лион" помогли установить антирекорд Лиги чемпионов за 18 лет

Впервые с 2002 года в четвертьфинале нет чемпионов Англии, Испании и Италии

Очень интересное событие зафиксировали статистики после вчерашних матчей Лиги чемпионов. Напомним, "Ювентус" по сумме двух матчей уступил дорогу в четвертьфинал "Лиону", а "Манчестер Сити" снова обыграл "Реал". К слову, Зидан-тренер впервые "провалился" в Лиге чемпионов, пострадав от специалиста по "Реалу".

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Оказывается, впервые с 2002 года в четвертьфинале не сыграют чемпионы трех ведущих национальных первенств Европы – Англии, Испании и Италии. В пятницу на стадии 1/8 финала сошли "Юве" и "Реал". А "Ливерпуль", который взял титул этим летом, распрощался с турниром еще в марте. Тогда подопечные Юргена Клоппа дважды уступили мадридскому "Атлетико", второй раз – в дополнительное время.

Правда, уникальный за последние 18 лет факт следует принять во внимание с оговоркой, что национальные турниры в этом году финишировали раньше еврокубков. В предыдущие годы четвертьфиналы уж точно проводили ранее концовки чемпионатов. В сезоне же 2001/02 стадия 1/8 финала стала непреодолимым барьером для "Валенсии", "Арсенала" и "Ювентуса".

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Смотрите, как "Лион" уступил "Ювентусу", но прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов:

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