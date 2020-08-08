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В "Ювентусе" рассказали о будущем в клубе Роналду и Сарри

8 августа, 10:25

Александр Трикиша Александр Трикиша

Роналду никуда не уходит, а о тренере примут решение после анализа всего сезона

Президент итальянского "Ювентуса" Андреа Аньелли развеял слухи об уходе из команды лидера Криштиану Роналду и главного тренера финала команды Маурицио Сарри. Напомним, вчера туринский клуб обыграл "Лион" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, но по сумме двух матчей в следующий раунд вышли французы.

"Думаю, они взяли утверждения из интервью, которое он дал много месяцев назад, и по совпадению эта новость публикуется до того, как мы сыграли с французской командой. Это старый пресс-трюк. Я могу гарантировать, что Роналду и дальше будет важным игроком для "Ювентуса".

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Криштиану Роналду и Маурицио Сарри

Криштиану Роналду и Маурицио Сарри / Фото: Getty Images

Сарри? Маурицио заслуживает выдающейся страницы в истории "Ювентуса". Вылет из Лиги чемпионов, конечно, разочаровал всех. В ближайшие дни разберемся, оценим и решим, как мы перейдем в следующий сезон. Должны провести анализ всего сезона", – сказал Аньелли в интервью Football Italia, которого цитирует sportbox.ru.

Ранее мы писали, что Роналду побил почти столетний бомбардирский рекорд "Ювентуса". Португальский форвард наколотил 37 мячей в течение одного сезона.

Также мы сообщали, что наставник Малиновского может стать тренером Роналду: названы претенденты на пост коуча "Ювентуса". Туринский клуб рассматривает пять кандидатов на смену Маурицио Сарри, если команда вылетит из Лиги чемпионов.

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Лига чемпионов чемпионат Италии Криштиану Роналду Ювентус Турин Маурицио Сарри

Источник: Сегодня|Спорт

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