В "Ювентусе" рассказали о будущем в клубе Роналду и Сарри

Президент итальянского "Ювентуса" Андреа Аньелли развеял слухи об уходе из команды лидера Криштиану Роналду и главного тренера финала команды Маурицио Сарри. Напомним, вчера туринский клуб обыграл "Лион" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, но по сумме двух матчей в следующий раунд вышли французы.
"Думаю, они взяли утверждения из интервью, которое он дал много месяцев назад, и по совпадению эта новость публикуется до того, как мы сыграли с французской командой. Это старый пресс-трюк. Я могу гарантировать, что Роналду и дальше будет важным игроком для "Ювентуса".
Сарри? Маурицио заслуживает выдающейся страницы в истории "Ювентуса". Вылет из Лиги чемпионов, конечно, разочаровал всех. В ближайшие дни разберемся, оценим и решим, как мы перейдем в следующий сезон. Должны провести анализ всего сезона", – сказал Аньелли в интервью Football Italia, которого цитирует sportbox.ru.
Ранее мы писали, что Роналду побил почти столетний бомбардирский рекорд "Ювентуса". Португальский форвард наколотил 37 мячей в течение одного сезона.
Также мы сообщали, что наставник Малиновского может стать тренером Роналду: названы претенденты на пост коуча "Ювентуса". Туринский клуб рассматривает пять кандидатов на смену Маурицио Сарри, если команда вылетит из Лиги чемпионов.
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