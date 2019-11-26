"Манчестер Сити" обыграл "Шахтер" в Юношеской лиге УЕФА в Англии

Продолжает неудачно выступать в Юношеской лиге УЕФА донецкий "Шахтер". Сегодня команда ребят возрастом до 19 лет (U19) в Англии была разгромлена "Манчестер Сити" со счетом 0:5. К слову, в 22:00 начнется матч взрослых в Лиге чемпионов, онлайн матча "Манчестер Сити" – "Шахтер" уже идет на нашем сайте.
Встреча не заладилась с самого начала для молодых "горняков": на 11-й минуте Роджерс отличился на добивании. А затем в середине тайма в течение трех минут отличились Деле-Башир (дальним ударом) и Поведа. Так что уже на 27-й минуте счет был 0:3 для украинской команды. Смотрите лучшие видеомоменты первого тайма
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Во второй половине гости пытались забить хотя бы мяч престижа, но у них это не вышло. Вместо этого получили два гола в концовке от вышедших на замены Туайзи и Бернабе.
Последний мяч хозяева забили в добавленное время.
"Манчестер Сити" U19: Базуну, Дионку, Гарсия, Харвуд-Беллис, Огбета, Дойл (Бернабе, 62), Посо, Деле-Баширу, Брааф, Поведа, Роджерс (Туайзи, 64)
"Шахтер" U19: Трубин, Козик, Муравский, Якуба, Драмбаев (Абдуллаев, 61), Крыськив, Гуров (Рудавский, 46), Судаков, Очеретько (Кобак, 62), Бондаренко, Мудрик
Это поражение стало для "Шахтера" третьим в пяти турах. С двумя ничьими в активе украинский коллектив прочно обосновался на последнем месте в группе.
Юношеская лига УЕФА
|М
|КОМАНДА
|И
|В
|H
|П
|З
|П
|О
|1
|Аталанта U19
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|10
|2
|Динамо Загреб U19
|5
|2
|2
|1
|5
|5
|8
|3
|Манчестер Сити U19
|5
|2
|1
|2
|11
|7
|7
|4
|Шахтер U19
|5
|0
|2
|3
|4
|12
|2
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