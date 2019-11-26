"Манчестер Сити" обыграл "Шахтер" в Юношеской лиге УЕФА в Англии

Донецкая команда потерпела третье поражение в пяти матчах и занимает последнее место в группе

"Шахтер" проиграл "Манчестер Сити" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Продолжает неудачно выступать в Юношеской лиге УЕФА донецкий "Шахтер". Сегодня команда ребят возрастом до 19 лет (U19) в Англии была разгромлена "Манчестер Сити" со счетом 0:5. К слову, в 22:00 начнется матч взрослых в Лиге чемпионов, онлайн матча "Манчестер Сити" – "Шахтер" уже идет на нашем сайте.

Встреча не заладилась с самого начала для молодых "горняков": на 11-й минуте Роджерс отличился на добивании. А затем в середине тайма в течение трех минут отличились Деле-Башир (дальним ударом) и Поведа. Так что уже на 27-й минуте счет был 0:3 для украинской команды. Смотрите лучшие видеомоменты первого тайма

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Во второй половине гости пытались забить хотя бы мяч престижа, но у них это не вышло. Вместо этого получили два гола в концовке от вышедших на замены Туайзи и Бернабе.

Последний мяч хозяева забили в добавленное время.

"Манчестер Сити" U19: Базуну, Дионку, Гарсия, Харвуд-Беллис, Огбета, Дойл (Бернабе, 62), Посо, Деле-Баширу, Брааф, Поведа, Роджерс (Туайзи, 64)

"Шахтер" U19: Трубин, Козик, Муравский, Якуба, Драмбаев (Абдуллаев, 61), Крыськив, Гуров (Рудавский, 46), Судаков, Очеретько (Кобак, 62), Бондаренко, Мудрик

Это поражение стало для "Шахтера" третьим в пяти турах. С двумя ничьими в активе украинский коллектив прочно обосновался на последнем месте в группе.

Юношеская лига УЕФА

М КОМАНДА И В H П З П О 1 Аталанта U19 5 3 1 1 8 4 10 2 Динамо Загреб U19 5 2 2 1 5 5 8 3 Манчестер Сити U19 5 2 1 2 11 7 7 4 Шахтер U19 5 0 2 3 4 12 2

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