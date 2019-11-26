Стоит как 10 "Шахтеров" и рекордсмен Гвардиола: сравниваем составы "Шахтера" и "МанСити"

Рахим Стерлинг / Фото: Reuters

Сегодня донецкий "Шахтер" на выезде проведет ответственный матч в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против английского "Манчестер Сити". Поединок пройдет на стадионе "Этихад" и начнется в 22:00 по киевскому времени. Противостоять горнякам будет не только лидер группы С, но и одна из лучших команд в мире. "Манчестер Сити" – "Шахтер" трансляция онлайн можно на нашем сайте.

Не зря же "горожане" на данный момент являются главным фаворитом Лиги чемпионов – коэффициент на долгожданную победу подопечных Хосепа Гвардиолы – 4. Шансы ближайшего преследователя "Ливерпуля" оцениваются коэффициентом 7.

Также "Сити" – самый дорогой клуб мира по версии авторитетного сайта transfermarkt.com. Суммарная стоимость английского гранда оценивается в 1,28 миллиарда евро! К слову, только еще четыре команд в мире могут похвастаться составом в более миллиарда евро – "Реал", "Барселона", "Ливерпуль" и "Пари-Сен-Жермен".

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Для сравнения, весь состав "Шахтера" оценивается в 137,4 миллиона евро, почти в 10 раз меньше. А самый дорогой игрок "МанСити" Рахим Стерлинг стоит 140 млн евро. У "горняков", к слову, самый большой ценник у Исмаили – 20 млн евро. Отметим, что в число самых дорогих у "горняков" входят Тайсон и Марлос, но оба пропустят матч из-за травм.

Также стоит отметить средний возраст команд. Подопечные Хосепа Гвардиолы почти на два года старше игроков "Шахтера" – 27,5 против 25,6. Согласитесь, два года опыта в английской Премьер-лиге дорогого стоит.

Выделим еще один момент. Хосеп Гвардиола проведет против "Шахтера" 13-й матч в карьере (9 побед, 1 ничья и 2 поражения). Больше ни один клуб в Европе не встречался испанскому специалисту чаще в еврокубках. Если жребий продолжит сводить команды в одной группе, то совсем скоро "Шахтер" перегонит "Реал", которому Гвардиола противостоял 17 раз.

Как команды играли в первом туре группового этапа в Харькове:

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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