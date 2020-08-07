"Манчестер Сити" – "Реал": букмекеры не верят в удачу гостей и предрекают им поражение

Сегодня в 22:00 стартует два поединка 1/8 финала долгожданной Лиги чемпионов, которая возвращается на экраны после пятимесячного перерыва. Наш сайт ведет онлайн матча "Манчестер Сити" – "Реал".

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Несмотря на то, что английская команда выиграла первую встречу со счетом 2:1 и ей вроде бы не нужно сильно рваться вперед, букмекерские конторы считают, что подопечные Пепа Гвардиолы победят и во втором поединке. Коэффициент на победу "МанСити" – 1.58, тогда как на гостей из Мадрида – 5.20, на ничью – 4.80. А проход серебряного призера чемпионата Англии в четвертьфинал оценивают смешным коэффициентом 1.12. Но если парни Зинедина Зидана сотворят чудо, то можно солидно заработать (коэф. – 6.80).

В дуэли ожидается три гола, а самый популярный счет – 2:1 (коэф. – 8.40) и 2:0 (9.50). Самыми вероятными авторами забитых мячей являются Габриэл Жезус (2.15) и Рахим Стерлинг (2.73) – у хозяев, Карим Бензема (3.03) – у испанцев.

Узнавайте, где смотреть матч ЛЧ "Манчестер Сити" – "Реал".

Смотрите, как "Реал" не устоял перед "МанСити" в первой встрече 1/8 финала ЛЧ:

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